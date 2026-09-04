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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -5,80 %
    Platz 2
    Performance 1M: +14,28 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,80 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +5,46 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,75 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,46 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +5,05 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,87 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,05 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,87 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,11 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,87 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,35 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,52 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,21 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,52 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche AIXTRONs, mögliche größere Verkaufsblöcke und auffällige Umsätze in der Schlussauktion. Nach einer rund 40-prozentigen Korrektur vom Hoch wird über eine Bullenfalle und Erholungschancen diskutiert. Positiv bewertet werden JPMorgans „Overweight“, Goldmans „Buy“ sowie das starke Optoelektronik- und CPO-Momentum. Bis 2027 werden bis zu 480 Mio. Euro Optoelektronik-Umsatz erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 10
    Performance 1M: +8,50 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios mögliche Expansion in biobasierte Chemikalien: Die Nachfrage nach 1-Decen und 9-DAME gilt als vielversprechend, erste Abnahmeverträge werden erwartet. Stillgelegte Dow-Anlagen könnten zusätzliche Kunden schaffen, zugleich wird Wettbewerb etwa durch UPM thematisiert. Fundamental wird auf den starken Gewinnanstieg bei höherem EBITDA verwiesen; einige sehen bei weiterem Wachstum eine deutlich höhere Bewertung. Geringe Handelsumsätze und ein charttechnischer Ausbruch bleiben offen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,86 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 12
    Performance 1M: +2,68 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Telekom-Aktie: Nach einem Anstieg um 3 % wird eher ein Rückgang auf 25–26 Euro als kurzfristig ein Anstieg auf 30 Euro erwartet. Diskutiert werden Elliotts Forderung nach größeren Aktienrückkäufen statt einer Fusion mit T-Mobile US, deren Kursrückgang den Telekom-Kurs belastet. Das Rückkaufprogramm soll erst später das EPS stärken; zudem bestehen Milliardenrisiken aus einem Rechtsstreit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Bechtle
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 13
    Performance 1M: +0,03 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

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