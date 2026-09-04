Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche AIXTRONs, mögliche größere Verkaufsblöcke und auffällige Umsätze in der Schlussauktion. Nach einer rund 40-prozentigen Korrektur vom Hoch wird über eine Bullenfalle und Erholungschancen diskutiert. Positiv bewertet werden JPMorgans „Overweight“, Goldmans „Buy“ sowie das starke Optoelektronik- und CPO-Momentum. Bis 2027 werden bis zu 480 Mio. Euro Optoelektronik-Umsatz erwartet.