Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,80 %
Performance 1M: +14,28 %
Tagesperformance: +5,46 %
Performance 1M: -13,75 %
Tagesperformance: +5,05 %
Performance 1M: -4,87 %
Tagesperformance: +3,87 %
Performance 1M: -10,11 %
Tagesperformance: -3,42 %
Performance 1M: +1,35 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: -10,52 %
Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: +4,21 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: -5,52 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: +8,50 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +8,86 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: +2,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +0,03 %