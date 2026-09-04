🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Top & Flop

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 04.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 04.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    58,90€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,36€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,19 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und das Kurspotenzial der ASML-Aktie. Einer Einschätzung zufolge ist sie deutlich überteuert. Dem steht ein Analystenkonsens von rund 2.001 Euro gegenüber, mit Kurszielen zwischen etwa 1.291 und 2.500 Euro; rund 86 % der Analysten empfehlen den Kauf. Ausgehend von unter 1.500 Euro wird ein Aufwärtspotenzial von über 33 % gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ASML Holding eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,52 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,84 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der VW-Vorzugsaktie von rund 70,66 auf 80,82 Euro nach dem Fünfjahrestief bei 69,20 Euro, verbunden mit Skepsis, ob die Gewinne nachhaltig sind. Fundamental kritisieren Anleger hohe Kosten, Ineffizienz, teure und qualitativ teils schwache Produkte, Softwareprobleme sowie politische Einflussnahme und Prämien. Der geplante Abbau von 50.000 Stellen soll die Wettbewerbsfähigkeit verbessern; Vergleiche mit Toyota werden wegen unterschiedlicher Fertigungstiefen kontrovers bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,20 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang und die hohe Volatilität der Rheinmetall-Aktie. Diskutiert werden Unterstützungen bei 1.000 bzw. 900 Euro, mögliche Kaufzonen um 950–1.000 Euro sowie eine erwartete Handelsspanne von 1.000–1.200 Euro. Fundamental stehen langfristige Auftragschancen und verzögerter Cashflow Risiken durch Qualitätsmängel, Projektverzögerungen und die unklare F126-Perspektive gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,51 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Wolters Kluwer
    Tagesperformance: -2,46 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,75 %
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,46 %.

    ENI
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,36 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,68 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Telekom-Aktie: Nach einem Anstieg um 3 % wird eher ein Rückgang auf 25–26 Euro als kurzfristig ein Anstieg auf 30 Euro erwartet. Diskutiert werden Elliotts Forderung nach größeren Aktienrückkäufen statt einer Fusion mit T-Mobile US, deren Kursrückgang den Telekom-Kurs belastet. Das Rückkaufprogramm soll erst später das EPS stärken; zudem bestehen Milliardenrisiken aus einem Rechtsstreit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,89 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    BMW
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,64 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Trendwende der BMW-Aktie. Nach der Seitwärtsphase zwischen 56 und 60 Euro gilt der Ausbruch über 60 Euro als positives Signal mit Kursziel 70 Euro. Genannt werden weitere technische Hürden bei 61,70, 63,98 und 66,84 Euro. Fundamental stützen Hoffnungen auf die Nachfrage nach neuen i- und iX-Modellen sowie die inzwischen günstige Bewertung; Risiken bleiben Investitionskosten, Zölle und geopolitische Belastungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 04.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     