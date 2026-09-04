Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 04.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: -10,52 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: +8,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,89 %
Performance 1M: -13,20 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: -12,51 %
Tagesperformance: -2,46 %
Performance 1M: +0,75 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: +0,36 %
Tagesperformance: -2,11 %
Performance 1M: +2,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,09 %
Performance 1M: -1,89 %
Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: +5,64 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
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