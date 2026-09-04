Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 04.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und das Kurspotenzial der ASML-Aktie. Einer Einschätzung zufolge ist sie deutlich überteuert. Dem steht ein Analystenkonsens von rund 2.001 Euro gegenüber, mit Kurszielen zwischen etwa 1.291 und 2.500 Euro; rund 86 % der Analysten empfehlen den Kauf. Ausgehend von unter 1.500 Euro wird ein Aufwärtspotenzial von über 33 % gesehen.