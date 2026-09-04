ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Nemetschek auf 100 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Nemetschek-Kursziel auf 100 Euro
- Goldman Sachs belässt die Einstufung auf Buy
- Prognosen steigen dank starker Softwaregeschäfte
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den Quartalsbericht an. Sowohl im Bereich der Software für die Projektplanung als auch derjenigen für die Bauausführung laufe es rund. Hinzu kämen die Zukäufe. Hier arbeitete Moawalla nun die Annahmen für die US-Übernahme HCSS ein./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,13 % und einem Kurs von 63,50 auf Tradegate (04. September 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -18,24 %/+80,82 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 100 Euro
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Die Aktie arbeitet seit Tagen an der Marke von 66 €. Möglicherweise Ausbildung einer Bullflag.