DAX nimmt die 26 000 Punkte mit ins Wochenende – US-Arbeitsmarkt weiter robust

Auch die Aktien der anderen Autobauer profitierten von den Abfärbeffekten und konnten sich auf der Gewinnerseite festsetzen. Neben den hausgemachten Meldungen aus Wolfsburg spielt hier die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung eine entscheidende Rolle. Insgesamt blieb der Handel im DAX heute abwartend und mit Blick auf das bevorstehende lange Feiertagswochenende in den USA wollte sich kein Anleger Hals über Kopf in den Aktienmarkt stürzen.

Der Autokonzern will bis 2030 weitere 50 000 Stellen streichen. Die Rosskur soll VW wieder auf die Spur bringen und international konkurrenzfähiger machen. Der Effekt trieb die Aktie mit einem Plus von fast sieben Prozent an die DAX‑Spitze.

Zudem wurde am Nachmittag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. 162 000 neu geschaffene Stellen in der US-Wirtschaft lagen zwar deutlich über den Erwartungen des Marktes und brachten zunächst einmal die Angst vor steigenden Zinsen nur 24 Stunden später wieder zurück aufs Börsenparkett. Gestern noch hatte Fed-Gouverneur Waller diese etwas aus dem Markt genommen. Für die Börse aber spielt eine brummende Konjunktur eine wesentlich größere Rolle als die Zinssorgen. Viele Beschäftigte helfen der US‑Wirtschaft mehr, als ihr eine Zinserhöhung schadet, so die Argumentation.

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