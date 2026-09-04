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    Bettina Schausten bleibt bis 2032 ZDF-Chefredakteurin

    Für Sie zusammengefasst
    • Bettina Schausten bleibt bis 2032 ZDF-Chefredakteurin
    • Verwaltungsrat bestätigt die 61-Jährige im Amt
    • Sie verantwortet aktuelle Berichte und ZDF-Studios
    WDH - Bettina Schausten bleibt bis 2032 ZDF-Chefredakteurin
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Tippfehler in der Überschrift behoben)

    MAINZ (dpa-AFX) - Die TV-Journalistin Bettina Schausten bleibt in den kommenden Jahren Chefredakteurin des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Der Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders bestätigte sie in ihrem Amt bis Ende September 2032, wie das ZDF in Mainz mitteilte. Die 61-Jährige hatte den Spitzenposten am 1. Oktober 2022 übernommen und folgte damals auf Peter Frey.

    "Bettina Schausten steht für unabhängigen Journalismus, für eine klare publizistische Haltung", wurde Intendant Norbert Himmler zitiert. "Sie gehört zu den prägenden journalistischen Persönlichkeiten des ZDF."

    Schausten war zuvor unter anderem stellvertretende Chefredakteurin und moderierte als Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios politische Sendungen. Als Chefredakteurin verantwortet Schausten unter anderem die aktuelle Berichterstattung des Senders, ihr sind auch die Studios des ZDF im In- und Ausland unterstellt. Sie arbeitet seit 1996 für den öffentlich-rechtlichen Sender mit Hauptsitz in Mainz./hus/DP/stw






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