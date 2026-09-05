New York verbietet Künstliche Intelligenz für Schüler

Dies umfasst sämtliche Software, die schülerorientierte generative KI nutzt. Begleitende Chatbots werden in allen Klassenstufen verboten.

Die Regelung, die im Schuljahr 2026–2027 in Kraft treten wird und nahezu 600.000 Schüler öffentlicher Schulen betrifft, untersagt die KI-Nutzung für Schüler bis zur 8. Klasse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Kinder brauchen Lehrkräfte und menschliche Nähe, um zu lernen und sich zu entwickeln", sagte New York Citys Bürgermeister Zohran Mamdani. "Die Technologiebranche will uns glauben machen, dass KI-gestützte frühkindliche Bildung nicht nur unvermeidlich, sondern notwendig ist. Wir sehen das anders."

Ausnahmen werden für den Einsatz unterstützender Technologien durch Schüler mit Behinderungen, mehrsprachige Schüler in Programmen zur Berufsvorbereitung, etwa in der Informatik, gewährt.

Lehrkräfte dürfen KI für die Unterrichtsplanung und operative Aufgaben einsetzen, sofern alle Tools den Sicherheitsstandards der New York City Public Schools entsprechen.



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Die neue Regelung begrenzt außerdem die individuelle Bildschirmzeit von Schülern je nach Klassenstufe, führt für Oberschüler zweimal jährlich 45-minütige KI-Module zum kritischen Denken ein und startet fünf begrenzte KI-Pilotprojekte in einigen Oberschulklassen.

"Wir begrüßen, dass Oberschüler Zugang zu KI-Tools zur Berufsvorbereitung erhalten werden, und empfehlen, diesen Zugang künftig über eine Stunde pro Woche hinaus auszuweiten", sagte Tech:NYC-CEO Julie Samuels. Tech:NYC ist ein Branchenverband, zu dessen Gründungsmitgliedern unter anderem Google und Meta gehören.

Unterdessen sperrt auch der Schulbezirk Los Angeles in diesem Jahr vorübergehend generative KI-Tools für alle Schüler und alle vom Schulbezirk ausgegebenen Geräte. Die Verantwortlichen wollen in dieser Zeit an der Einführung einer KI-Richtlinie für Schüler arbeiten.

In Deutschland gibt es bis jetzt andere Initiativen. Mittlerweile wurde AIS.chat entwickelt, ein Chatbot, der für den Einsatz an deutschen Schulen. Die 16 Bundesländer sind aber noch nicht gleich weit, was den Einsatz und die Rahmenrichtlinien angeht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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