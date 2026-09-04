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    Grüne fordern Tempolimit und 49-Euro-Ticket

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne fordern Krisenplan gegen den Klimanotstand
    • Tempolimit und 49-Euro-Deutschlandticket geplant
    • Grüne kritisieren Kürzungen zulasten von Familien
    Grüne fordern Tempolimit und 49-Euro-Ticket
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des jüngsten Hitzesommers fordern die Grünen von der Bundesregierung einen "Krisenplan" gegen den "Klimanotstand". Zu dem Maßnahmenkatalog, den die Bundestagsfraktion bei einer Klausurtagung in Berlin beschlossen hat, gehören unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen sowie ein Deutschlandticket zum früheren Preis von monatlich 49 Euro. Neben akutem Krisenmanagement brauche es eine Klimapolitik, "die die Ursachen der eskalierenden Klimakrise durch rasche Senkung der Emissionen bekämpft", heißt es zur Begründung.

    In einem weiteren Beschlusspapier wird ein Umsteuern bei der Familienpolitik angemahnt. Die von der Koalition beschlossenen Kürzungen bei Wohngeld, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss belasteten vor allem Familien, Kinder und Jugendliche. Die Grünen-Parlamentarier kommen deshalb zu dem Ergebnis: "Familien stehen bei der Bundesregierung nicht im Mittelpunkt, sondern mit dem Rücken zur Wand."/ax/hrz/DP/stw






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