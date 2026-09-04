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    Aktien New York

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    Dow gibt nach - Zinssorgen nach Jobbericht wieder im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleger agieren nach Arbeitsmarktdaten vorsichtiger
    • Jobzuwachs weckt Sorgen vor bald steigenden Zinsen
    • Dow und Standardwerte verlieren, Nasdaq legt weiter zu
    Aktien New York - Dow gibt nach - Zinssorgen nach Jobbericht wieder im Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Im Fokus stand am Freitag der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Arbeitsmarktbericht. Demnach ist die Beschäftigung unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte. Dementsprechend gaben Standardwerte leicht nach. Technologie-Aktien hingegen legten etwas weiter zu. Sie profitieren generell von der Hoffnung auf bessere Geschäft rund um Künstliche Intelligenz.

    Der Dow Jones Industrial fiel um 0,5 Prozent auf 53.426 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht deutet sich nunmehr für den US-Leitindex ein leichtes Minus an.

    Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.729 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 29.590 Punkte./la/stw






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