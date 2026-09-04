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    Besonders beachtet!

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    SanDisk Corporation Aktie stark gefragt - +9,06 % - 04.09.2026

    Kursbewegung von +9,06 % bei SanDisk Corporation am 04.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation Aktie stark gefragt - +9,06 % - 04.09.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    SanDisk Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SanDisk Corporation. Sie steigt um +9,06 % auf 1.445,00. Damit gelingt der SanDisk Corporation Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,75 % am Vortag folgt heute ein Plus von +9,06 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der SanDisk Corporation Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,68 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +16,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,83 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Minus von -8,30 %.

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    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,87 %
    1 Monat +18,83 %
    3 Monate -13,68 %
    1 Jahr -8,30 %
    Stand: 04.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,38 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.09. - US Tech 100 stark +0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    SanDisk Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SanDisk Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SanDisk Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SanDisk Corporation

    +8,96 %
    +17,60 %
    +20,35 %
    -12,26 %
    +10,61 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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