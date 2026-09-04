Devisen
Euro gibt nach US-Arbeitsmarktbericht nach
- Euro gibt nach starkem US-Arbeitsmarktbericht nach
- Starker US-Arbeitsmarkt erhöht den Fed-Zinsdruck
- Industrieaufträge steigen dank Verteidigung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wurde zu 1,1616 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1622 (Donnerstag: 1,1615) Dollar fest.
Belastet wurde der Euro durch einen robusten US-Arbeitsmarktbericht. Kurzzeitig fiel der Euro auch unter 1,16 Dollar. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im August deutlich stärker gestiegen als erwartet. Dies erhöht laut Ökonomen die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed. Der Euro machte jedoch seine Verluste zum großen Teil wieder wett.
"Die US-Notenbank muss mithin nicht befürchten, dass der Arbeitsmarkt in eine Krise rutscht", kommentierte LBBW-Volkswirt Elmar Völker. Die Währungshüter könnten sich also voll auf die Entwicklung der Inflation konzentrieren. "Das Zünglein an der Waage dürften aber unverändert die Konsumentenpreisdaten für August sein, die in genau einer Woche veröffentlicht werden."
Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die deutsche Industrie erhielten im Juli erneut mehr Aufträge als erwartet. Der Anstieg im Juli geht fast ausschließlich auf den sonstigen Fahrzeugbau zurück. Dort führen die staatlichen Investitionen in Verteidigung zu einer Sonderkonjunktur. Ohne die Großaufträge sank der Auftragseingang.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85898 (0,86055) britische Pfund, 181,59 (181,21) japanische Yen und 0,9405 (0,9390) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.428 Dollar. Das waren rund 44 Dollar weniger als am Vortag./jsl/stw
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Sicherer als das Gold in den USA zu belassen die einen Lügner , Steuerhinterzieher und Betrüger zum Präsidenten gewählt habe . Politiker sind zwar grundsätzlich nicht sonderlich Vertrauenswürdig , aber Trump hält sich weder an Verträge die seine Vorgänger unterschrieben haben , noch an die die er selbst unterschrieben hat . Seine " Deals " werden genauso schnell Wiederrufen wie er sie angekündigt hat . Keine Ehre , kein Rückgrat , sein Handeln nicht in geringsten Verantwortungsbewusst , an jedem Schlamassel den er verursacht ist selbstverständlich jemand anderes Schuld .
Manche lesen Nachrichten, andere spielen im Sandkasten - jeder wie er kann Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Gold: Kurzfristiger Zinsdruck, langfristig starke strukturelle Nachfrage
Bei Gold sollte man aktuell zwei Ebenen klar trennen.
Kurzfristig bestimmen US-Zinsen, Realrenditen, Dollar, Futures und gehebelte Positionen den Preis.
Langfristig wird die Nachfrage der Zentralbanken immer wichtiger.
China kauft weiter Gold, aber das Thema ist längst größer als China oder BRICS. Auch Polen, Uzbekistan, Kasachstan, Tschechien, Singapur und andere Länder haben ihre Reserven erhöht.
Die treffendere Aussage lautet deshalb nicht:
„BRICS kauft Gold.“
Sondern:
Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven und reduzieren schrittweise ihre einseitige Abhängigkeit von bestimmten Währungen und Finanzsystemen.
Der entscheidende Vorteil von Gold:
Physisches Gold ist niemandes Verbindlichkeit.
Eine Staatsanleihe ist eine Forderung gegenüber einem Staat, Bankguthaben liegen innerhalb eines Finanzsystems. Gold im eigenen Tresor besitzt dieses Gegenparteirisiko nicht.
Genau deshalb wird Gold zunehmend zu einer Art strategischer Reserveversicherung.
Die Zentralbankumfrage des World Gold Council 2026 passt dazu: Eine große Mehrheit erwartet weiter steigende Goldbestände, viele Zentralbanken wollen selbst zukaufen und gleichzeitig wird mit einem langfristig geringeren Dollaranteil an den Reserven gerechnet.
Das bedeutet allerdings nicht, dass der Dollar unmittelbar ersetzt wird. Der Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung.
Realistischer ist:
Dollar und Euro bleiben – Gold wird als zusätzliche Absicherung stärker gewichtet.
Warum kann Gold trotzdem 3 % fallen?
Weil Zentralbanken nicht den kurzfristigen Preis bestimmen.
Kurzfristig läuft der Markt eher über:
höhere Zinserwartungen → höhere US-Renditen → stärkerer Dollar → Long-Positionen werden reduziert → Stops werden ausgelöst → Abverkauf verstärkt sich
Zentralbanken kaufen dagegen über Monate und Jahre. Sie können größere Rückgänge nutzen, verhindern sie aber nicht.
Deshalb wirken derzeit zwei Kräfte gegeneinander:
Kurzfristig negativ:
höhere Zinsen
→ stärkerer Dollar
→ höhere Opportunitätskosten von Gold.
Langfristig positiv:
hohe Staatsverschuldung
- geopolitische Fragmentierung
- Reserve-Diversifikation
- Zentralbankkäufe
- → Gold wird als strategisches Reserveasset wichtiger.
Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon:
Hohe US-Zinsen können Gold kurzfristig drücken. Je länger sie hoch bleiben, desto stärker steigt gleichzeitig der Zinsaufwand der USA – was langfristig wiederum ein Argument für Gold ist.
Technisch
Eine weitere Korrektur wäre deshalb kein Widerspruch zur langfristigen Goldthese.
Wichtige Bereiche:
4.424–4.430 USD – erste Prüfung
4.364 USD – größere, aber noch normale Korrektur
4.310 USD – deutlicher technischer Schaden
4.207 USD – hier müsste man die übergeordnete These ernsthafter überprüfen
Auf der Oberseite:
4.480/4.505 USD – erste Entlastung
4.540 USD – Rebound etabliert sich
4.580 USD – großer Teil des Schadens repariert
4.632 USD – wieder deutlich konstruktiver
Besonders interessant wäre ein Rückgang Richtung 4.400/4.350 USD, wenn dort sichtbar wird, dass Zentralbanken, ETFs und längerfristige Anleger die Verkäufe absorbieren.
Fazit
Für kurzfristigen Druck auf Gold gibt es einen klaren Grund:
höhere Zinserwartungen und ein stärkerer Dollar.
Für einen neuen langfristigen Gold-Bärenmarkt sehe ich daraus aber noch keinen überzeugenden fundamentalen Grund.
Im Gegenteil:
Gold entwickelt sich zunehmend vom normalen Investment zu einem strategischen Reserve- und geopolitischen Versicherungsasset.
Das schützt nicht vor scharfen Korrekturen – könnte aber erklären, warum größere Rückgänge langfristig immer wieder Käufer finden.