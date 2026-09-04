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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Dow gibt nach - Zinssorgen nach Jobbericht im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger
    • Starker Arbeitsmarkt schürt neue Zinssorgen
    • Lululemon, Adobe und Tesla verlieren deutlich
    ROUNDUP/Aktien New York - Dow gibt nach - Zinssorgen nach Jobbericht im Fokus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Im Fokus stand am Freitag der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Arbeitsmarktbericht zum August. Demnach ist die Beschäftigung unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte.

    Der Dow Jones Industrial fiel um 0,6 Prozent auf 53.350 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht deutet sich nunmehr für den US-Leitindex ein leichtes Minus an.

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    Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,4 Prozent auf 7.714 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verharrte nahezu bei 29481 Punkten.

    Marktexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bescheinigt den USA einen "soliden Arbeitsmarkt". Im August sei es zu einem ansehnlichen Stellenaufbau gekommen und die Konsensschätzung wurde klar übertroffen, so der Analyst. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Fed dürften wieder angeheizt werden.

    Für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgte vor dem feiertagsbedingt langen Wochenende in den USA auch der Iran-Krieg. "In den vergangenen Handelswochen kamen die negativen Impulse aus der geopolitischen Gemengelage oft über die Wochenenden und stellten die Investoren montags vor vollendete Tatsachen", schrieb Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

    Als Schlusslicht im S&P 500 knickten die Aktien von Lululemon um 18 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte schwache Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose gesenkt. Analyst Paul Lejuez von der Bank Citigroup hält die Entwicklung in China für die zentrale Enttäuschung bei dem Unternehmen.

    Die Papiere von Adobe verloren sieben Prozent. Das Software-Unternehmen bekommt mit Anil Chakravarthy einen neuen Chef. Die Berufung von Chakravarthy habe viele überrascht, hieß es von Jefferies. Das Analysehaus selber war davon ausgegangen, dass David Wadhwani, der Leiter des Kreativbereichs, die vernünftigere Wahl gewesen wäre. Dieser sei für drei Viertel des Umsatzes verantwortlich und genieße sowohl innerhalb als auch außerhalb von Adobe hohes Ansehen.

    Nach dem Kurssprung am Vortag büßten die Aktien von Tesla nun gut sechs Prozent ein. Die mit Spannung erwartete Präsentation des autonom fahrenden Robotaxis Cybercap hatte die Anleger nicht überzeugt. Das Event habe im Vergleich zu vorab bekannten Informationen wenig Neues geboten, schrieb Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Kernfragen rund um den Preis, die Produktion und regulatorische Themen seien unbeantwortet geblieben./la/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 228,4 auf Tradegate (04. September 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 436,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +15,51 %/+58,42 % bedeutet.





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