41 Prozent im Minus: Warum Citi bei dieser Aktie jetzt zugreift

Die Aktie des Netzwerkausrüsters Ciena ist nach dem jüngsten Quartalsbericht deutlich unter Druck geraten. Für die Citigroup eröffnet der Kursrückgang jedoch eine attraktive Einstiegschance. Die Bank empfiehlt die Aktie zum Kauf und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ciena gab am Donnerstag einen Umsatz-Ausblick für das laufende Geschäftsjahr ab, der die Anleger enttäuschte. Das Unternehmen rechnet für das bis Oktober laufende Geschäftsjahr mit Erlösen von 6,42 Milliarden US-Dollar plus oder minus 50 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet im Schnitt mit 6,34 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Trotz der übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal waren die Zahlen den Marktteilnehmern anscheinend nicht gut genug. Die Aktie verlor am Donnerstag rund 10 Prozent. Über die vergangenen drei Monate summiert sich das Minus damit auf etwa 41 Prozent.

Citi setzt auf KI-Boom

Für Citi-Analyst Atif Malik ist der Rücksetzer allerdings eine Gelegenheit. Er bewertet Ciena weiterhin mit "Kaufen" und nennt ein Kursziel von 658 US-Dollar. Das liegt laut Daten von Seeking Alpha deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 504,13 US-Dollar.

Malik sieht insbesondere weiteres Wachstum im Geschäft mit optischer Netzwerktechnik. Die vorläufig erwartete Wachstumsrate von 30 Prozent im Jahresvergleich sei für ihn lediglich die Untergrenze. Mit steigender Lieferfähigkeit könne das Wachstum noch höher ausfallen.

"Uns gefällt die etablierte Führungsposition von Ciena auf dem Markt für optische Übertragungssysteme", schrieb Malik in einer Mitteilung an Kunden. Gleichzeitig dürften sich die Telekommunikations- und Kabelmärkte allmählich verbessern und damit eine höhere Wachstumsbewertung ermöglichen.

Zusätzliche Fantasie liefert der Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Citi erwartet, dass die Ausgaben der Cloud-Anbieter robust bleiben. Vor allem die Vernetzung von Rechenzentren für KI-Anwendungen könnte zum zusätzlichen Wachstumstreiber werden.

Damit liegt Citi weitgehend auf einer Linie mit der Wall Street. Laut LSEG bewerten 14 von 20 erfassten Analysten die Ciena-Aktie mit "Kaufen" oder "Starker Kauf".

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Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die CIENA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 274EUR auf Tradegate (04. September 2026, 17:31 Uhr) gehandelt.

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