Der 2026 Yidan Prize würdigt Wegbereiter, die Bildung und Betreuung an der Schnittstelle von Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft neu definieren

HONGKONG, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, eine globale philanthropische Organisation, gab heute auf einer Pressekonferenz in Hongkong die Preisträger des 2026 Yidan Prize bekannt und markierte damit das zehnte Jahr, in dem der Preis weltweit Wegbereiter im Bildungsbereich fördert. Unter dem Vorsitz des OECD-Direktors für Bildung und Kompetenzen, Andreas Schleicher, hat die unabhängige Jury Professor Paul W. Glewwe als Preisträger des 2026 Yidan Prize for Education Research ausgewählt, da er durch fundierte Forschung wirksame Strategien und Maßnahmen entwickelt hat, um Lernbarrieren zu überwinden, das Potenzial von Kindern in benachteiligten Gemeinschaften zu entfalten sowie den Weg für eine gesündere, wohlhabendere Zukunft zu ebnen. Die Jury hat zudem Professorin Susan P. Walker, Professorin Sally Grantham-McGregor und Dr. Susan M. Chang-Lopez als Preisträgerinnen des 2026 Yidan Prize for Education Development ausgewählt, da sie ein evidenzbasiertes Modell für die frühkindliche Bildung entwickelt haben, das die Entwicklung und den Lebensweg von Kindern in ressourcenarmen, vertriebenen und indigenen Gemeinschaften verändert.

Die Preisträger jeder Auszeichnung erhalten jeweils 30 Millionen HK$ (etwa 3,8 Millionen US$), bestehend aus einem Geldpreis in Höhe von 15 Millionen HK$ und einem zweckfreien Projektfonds in Höhe von 15 Millionen HK$, um ihre Arbeit voranzutreiben sowie ihre Reichweite zu vergrößern. Seit 2017 hat die Yidan Prize Foundation insgesamt 600 Millionen HK$ (etwa 77 Millionen US$) an 25 Preisträger vergeben und damit deren Arbeit in fast 60 Ländern und Regionen unterstützt.

„Die Arbeit und die gemeinsame Wirkung unserer Preisträger in den letzten zehn Jahren haben den Yidan Prize zu einem Leuchtturm gemacht, der den Weg in die Zukunft der globalen Bildung erhellt. Jeder Preisträger stärkt dieses Engagement, bringt transformative Ideen ein und erweitert die Möglichkeiten, die Zukunft der Bildung zu gestalten", sagte Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan Prize.

Der Yidan Prize würdigt Wegbereiter, deren Arbeit zukunftsorientiert, innovativ, transformativ und nachhaltig ist. Die Nominierungsfrist für den Yidan Prize 2027 läuft vom 27. Oktober 2026 bis zum 2. März 2027.

Erfolgsbeispiele hervorheben und Hindernisse für das Lernen von Kindern in großem Maßstab beseitigen

Paul W. Glewwe, Regents-Professor am Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften der University of Minnesota, wird mit dem 2026 Yidan Prize for Education Research ausgezeichnet, weil er aufgezeigt hat, wie sozioökonomische, gesundheitliche und ernährungsbezogene Faktoren, die über die traditionellen Einflussfaktoren im schulischen Umfeld hinausgehen, die Lernergebnisse von Kindern beeinflussen. Er war maßgeblich daran beteiligt, Indikatoren für Lese- und Schreibfähigkeit, Rechenfertigkeiten sowie abstraktes Denkvermögen sowohl von Kindern als auch von Eltern in die Haushaltserhebungen der World Bank aufzunehmen, wodurch politische Entscheidungsträger den Zusammenhang zwischen Armut, Ungleichheit und Bildung besser verstehen konnten. Er leistete zudem Pionierarbeit beim Einsatz randomisierter kontrollierter Studien (RCTs) zur Bewertung der Wirksamkeit von Bildungsprogrammen und -maßnahmen und half damit Regierungen sowie Entwicklungsorganisationen dabei, Ressourcen gezielt für Ansätze einzusetzen, die nachweislich das Lernen verbessern. Zudem gehörte er zu den ersten Ökonomen, die sozial-emotionale Kompetenzen in ökonomische Analysen zu Bildung und Entwicklung einbezogen. Seine innovativen Forschungsarbeiten in mehr als 15 Entwicklungsländern haben die Bildungspolitik und -praxis weltweit geprägt.