Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.440,98USD pro Feinunze und notiert damit -0,72 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,12USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,29 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,57 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,60USD und verzeichnet ein Minus von -1,17 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.398,00 USD -2,10 % Platin 1.825,50 USD -0,25 % Kupfer London Rolling 14.353,56 USD +0,10 % Aluminium 3.271,14 PKT -0,40 % Erdgas 2,977 USD +2,83 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,83 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

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Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.09.26, 17:29 Uhr.