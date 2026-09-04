Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.440,98USD pro Feinunze und notiert damit -0,72 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,12USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,29 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,57 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,60USD und verzeichnet ein Minus von -1,17 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.398,00USD
|-2,10 %
|Platin
|1.825,50USD
|-0,25 %
|Kupfer London Rolling
|14.353,56USD
|+0,10 %
|Aluminium
|3.271,14PKT
|-0,40 %
|Erdgas
|2,977USD
|+2,83 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +2,83 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
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Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.09.26, 17:29 Uhr.