ANALYSE-FLASH
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 480 Dollar
- RBC belässt Tesla bei Outperform und 480 Dollar
- CyberCab-Präsentation brachte laut RBC wenig Neues
- Preis, Produktion und Regulierung bleiben offen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des CyberCab auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Event habe im Vergleich zu vorab bekannten Informationen wenig Neues geboten, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kernfragen rund um den Preis, die Produktion und regulatorische Themen seien unbeantwortet geblieben./rob/niw/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,16 % und einem Kurs von 303,8 auf Tradegate (04. September 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 436,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +15,51 %/+58,42 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 480 US-Dollar
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