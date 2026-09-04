🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Der Börsen-Tag

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX hält sich, US-Börsen schwächeln: Das bewegt heute die Indizes

    Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die US-Märkte unter Druck. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und die US-Leitindizes zeigt deutliche Unterschiede.

    Der Börsen-Tag - DAX hält sich, US-Börsen schwächeln: Das bewegt heute die Indizes
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigt sich heute ein gemischtes Bild mit leichten Gewinnen in Deutschland und Abgaben an den US-Börsen. Der DAX notiert aktuell bei 26.059,63 Punkten und liegt damit 0,06 Prozent im Plus. Ebenfalls freundlich präsentiert sich der SDAX, der um 0,52 Prozent zulegt und bei 18.722,45 Punkten steht. Nahezu unverändert ist der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt minimal 0,01 Prozent auf 4.029,55 Punkte. Schwächer zeigt sich dagegen der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte gibt 0,29 Prozent nach und notiert bei 32.385,09 Punkten. Damit kann der MDAX nicht an die Stabilität der Standardwerte im DAX und der Nebenwerte im SDAX anknüpfen. Deutlich negativer ist die Tendenz an den US-Märkten. Der US 30, der die Entwicklung der großen US-Industriewerte abbildet, verliert 0,57 Prozent auf 53.375,44 Punkte. Der breiter gefasste US 500 liegt mit 7.708,88 Punkten 0,48 Prozent im Minus. Damit stehen die großen US-Indizes klar unter Druck, während die deutschen Leit- und Nebenwerte-Indizes überwiegend leicht im Plus notieren.

    DAX: Volkswagen führt, Rheinmetall deutlich im Minus

    Im DAX lagen Volkswagen (VW) Vz. mit einem Plus von 2,78 Prozent, Infineon Technologies mit 2,24 Prozent und Zalando mit 2,13 Prozent an der Spitze. Zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Wert lag damit eine Spanne von 6,44 Prozentpunkten. Auf der Verliererseite standen Merck mit minus 1,56 Prozent, Scout24 mit minus 1,99 Prozent und Rheinmetall mit minus 3,66 Prozent.

    MDAX: SUESS MicroTec mit kräftigem Zuwachs

    SUESS MicroTec führte den MDAX mit einem Kursanstieg von 6,85 Prozent an. ThyssenKrupp legte 6,53 Prozent zu, Salzgitter gewann 5,71 Prozent. Dem standen HENSOLDT mit minus 2,69 Prozent, flatexDEGIRO mit minus 3,58 Prozent und Nemetschek mit minus 5,94 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen dem besten und dem schwächsten MDAX-Wert betrug 12,79 Prozentpunkte.

    SDAX: Redcare Pharmacy vor PVA TePla und HelloFresh

    Im SDAX setzten sich Redcare Pharmacy mit plus 5,74 Prozent, PVA TePla mit 5,47 Prozent und HelloFresh mit 4,96 Prozent an die Spitze. Evotec büßte dagegen 2,02 Prozent ein, GFT Technologies verlor 3,00 Prozent und Heidelberger Druckmaschinen sank um 3,60 Prozent. Damit reichte die Spannweite zwischen Top- und Flopwert von 9,34 Prozentpunkten.

    TecDAX: Technologieaktien uneinheitlich

    SUESS MicroTec war auch im TecDAX mit einem Plus von 6,85 Prozent der stärkste Wert. PVA TePla folgte mit 5,47 Prozent, Elmos Semiconductor mit 4,34 Prozent. Auf der schwächeren Seite notierten Sartorius Vz. mit minus 2,61 Prozent, HENSOLDT mit minus 2,69 Prozent und Nemetschek mit minus 5,94 Prozent. Zwischen SUESS MicroTec und Nemetschek lagen 12,79 Prozentpunkte.

    US 30: Caterpillar an der Spitze, ausgewiesene Flopwerte ebenfalls im Plus

    Im US 30 gewann Caterpillar 1,59 Prozent. NVIDIA legte 1,31 Prozent zu, Cisco Systems stieg um 0,52 Prozent. Als Flopwerte wurden ebenfalls NVIDIA mit plus 1,31 Prozent, Cisco Systems mit plus 0,52 Prozent und The Home Depot mit plus 0,41 Prozent ausgewiesen. Damit lagen auch die schwächsten genannten Werte im positiven Bereich; zwischen Caterpillar und The Home Depot betrug der Abstand 1,18 Prozentpunkte.

    US 500: SanDisk Corporation mit stärkstem Anstieg

    Im US 500 erzielte SanDisk Corporation mit einem Plus von 8,52 Prozent den größten Kursgewinn. KLA Corporation folgte mit 7,19 Prozent, Coherent mit 6,11 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Titel blieben ebenfalls im Plus: Host Hotels & Resorts gewann 0,61 Prozent, Mondelez International Registered (A) 0,57 Prozent und CMS Energy 0,55 Prozent. Die Spanne zwischen SanDisk Corporation und CMS Energy belief sich auf 7,97 Prozentpunkte.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX hält sich, US-Börsen schwächeln: Das bewegt heute die Indizes Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die US-Märkte unter Druck. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und die US-Leitindizes zeigt deutliche Unterschiede.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     