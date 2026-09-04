Der Börsen-Tag
DAX hält sich, US-Börsen schwächeln: Das bewegt heute die Indizes
Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die US-Märkte unter Druck. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und die US-Leitindizes zeigt deutliche Unterschiede.
Foto: Philipp Schulze - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigt sich heute ein gemischtes Bild mit leichten Gewinnen in Deutschland und Abgaben an den US-Börsen. Der DAX notiert aktuell bei 26.059,63 Punkten und liegt damit 0,06 Prozent im Plus. Ebenfalls freundlich präsentiert sich der SDAX, der um 0,52 Prozent zulegt und bei 18.722,45 Punkten steht. Nahezu unverändert ist der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt minimal 0,01 Prozent auf 4.029,55 Punkte. Schwächer zeigt sich dagegen der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte gibt 0,29 Prozent nach und notiert bei 32.385,09 Punkten. Damit kann der MDAX nicht an die Stabilität der Standardwerte im DAX und der Nebenwerte im SDAX anknüpfen. Deutlich negativer ist die Tendenz an den US-Märkten. Der US 30, der die Entwicklung der großen US-Industriewerte abbildet, verliert 0,57 Prozent auf 53.375,44 Punkte. Der breiter gefasste US 500 liegt mit 7.708,88 Punkten 0,48 Prozent im Minus. Damit stehen die großen US-Indizes klar unter Druck, während die deutschen Leit- und Nebenwerte-Indizes überwiegend leicht im Plus notieren.
DAX: Volkswagen führt, Rheinmetall deutlich im MinusIm DAX lagen Volkswagen (VW) Vz. mit einem Plus von 2,78 Prozent, Infineon Technologies mit 2,24 Prozent und Zalando mit 2,13 Prozent an der Spitze. Zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Wert lag damit eine Spanne von 6,44 Prozentpunkten. Auf der Verliererseite standen Merck mit minus 1,56 Prozent, Scout24 mit minus 1,99 Prozent und Rheinmetall mit minus 3,66 Prozent.
MDAX: SUESS MicroTec mit kräftigem ZuwachsSUESS MicroTec führte den MDAX mit einem Kursanstieg von 6,85 Prozent an. ThyssenKrupp legte 6,53 Prozent zu, Salzgitter gewann 5,71 Prozent. Dem standen HENSOLDT mit minus 2,69 Prozent, flatexDEGIRO mit minus 3,58 Prozent und Nemetschek mit minus 5,94 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen dem besten und dem schwächsten MDAX-Wert betrug 12,79 Prozentpunkte.
SDAX: Redcare Pharmacy vor PVA TePla und HelloFreshIm SDAX setzten sich Redcare Pharmacy mit plus 5,74 Prozent, PVA TePla mit 5,47 Prozent und HelloFresh mit 4,96 Prozent an die Spitze. Evotec büßte dagegen 2,02 Prozent ein, GFT Technologies verlor 3,00 Prozent und Heidelberger Druckmaschinen sank um 3,60 Prozent. Damit reichte die Spannweite zwischen Top- und Flopwert von 9,34 Prozentpunkten.
TecDAX: Technologieaktien uneinheitlichSUESS MicroTec war auch im TecDAX mit einem Plus von 6,85 Prozent der stärkste Wert. PVA TePla folgte mit 5,47 Prozent, Elmos Semiconductor mit 4,34 Prozent. Auf der schwächeren Seite notierten Sartorius Vz. mit minus 2,61 Prozent, HENSOLDT mit minus 2,69 Prozent und Nemetschek mit minus 5,94 Prozent. Zwischen SUESS MicroTec und Nemetschek lagen 12,79 Prozentpunkte.
US 30: Caterpillar an der Spitze, ausgewiesene Flopwerte ebenfalls im PlusIm US 30 gewann Caterpillar 1,59 Prozent. NVIDIA legte 1,31 Prozent zu, Cisco Systems stieg um 0,52 Prozent. Als Flopwerte wurden ebenfalls NVIDIA mit plus 1,31 Prozent, Cisco Systems mit plus 0,52 Prozent und The Home Depot mit plus 0,41 Prozent ausgewiesen. Damit lagen auch die schwächsten genannten Werte im positiven Bereich; zwischen Caterpillar und The Home Depot betrug der Abstand 1,18 Prozentpunkte.
US 500: SanDisk Corporation mit stärkstem AnstiegIm US 500 erzielte SanDisk Corporation mit einem Plus von 8,52 Prozent den größten Kursgewinn. KLA Corporation folgte mit 7,19 Prozent, Coherent mit 6,11 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Titel blieben ebenfalls im Plus: Host Hotels & Resorts gewann 0,61 Prozent, Mondelez International Registered (A) 0,57 Prozent und CMS Energy 0,55 Prozent. Die Spanne zwischen SanDisk Corporation und CMS Energy belief sich auf 7,97 Prozentpunkte.
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