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    Besonders beachtet!

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    Autodesk Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 04.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Autodesk Aktie bisher Verluste von -7,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Autodesk Aktie.

    Besonders beachtet! - Autodesk Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 04.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Autodesk ist ein führender Anbieter von Software für 3D-Design, Konstruktion und Medienproduktion. Kernprodukte sind AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360 und Media-&-Entertainment-Tools. Starke Marktstellung im CAD/BIM- und Konstruktionssegment. Wichtige Konkurrenten: Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Bentley, Adobe. USP: breites Ökosystem, Cloud-/Abo-Modell, De-facto-Standard in vielen Branchen.

    Aktueller Stand der Autodesk Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 04.09.2026

    Mit einer Performance von -7,74 % musste die Autodesk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Autodesk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 187,51, mit einem Minus von -7,74 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl die Autodesk Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,52 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Autodesk Aktie damit um -16,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Autodesk -20,49 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    Autodesk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,93 %
    1 Monat -9,19 %
    3 Monate +2,52 %
    1 Jahr -25,15 %
    Stand: 04.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Autodesk Aktie

    Es gibt 211 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,60 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.09. - US Tech 100 stark +0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Autodesk?

    Paccar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,15 %. Siemens notiert im Plus, mit +1,13 %.

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    Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Autodesk

    -8,22 %
    -16,83 %
    -8,14 %
    +2,00 %
    -25,87 %
    -0,59 %
    -17,29 %
    +231,59 %
    +1.290,33 %
    ISIN:US0527691069WKN:869964
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    Markt Bote
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