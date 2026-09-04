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    Druck auf Iran

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    USA sanktionieren türkische Bank

    Für Sie zusammengefasst
    • USA sanktionieren türkische Golden Global Bank
    • Bank erleichterte Millionen-Transaktionen für Iran
    • Sanktionen sperren Vermögen und untersagen Geschäfte
    Druck auf Iran - USA sanktionieren türkische Bank
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Die USA verhängen im Rahmen des angekündigten verstärkten wirtschaftlichen Drucks auf den Iran Sanktionen gegen eine türkische Bank. Die Golden Global Bank sowie Tochterunternehmen mit Sitz in Istanbul hätten Transaktionen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar für die iranischen Revolutionsgarden ermöglicht, hieß es in einer Mitteilung des Finanzministeriums in Washington. Zudem hätten sie den internationalen Zahlungsverkehr der iranischen Führung unterstützt.

    Durch die Sanktionen werden sämtliche Vermögenswerte der genannten Personen und Unternehmen in den USA gesperrt und Geschäfte mit ihnen untersagt. Finanzinstitute müssten "auf die harte Tour" lernen, dass es die USA mit ihrer wirtschaftlichen Isolation des Irans ernst meinten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent laut der Mitteilung.

    Der US-Finanzminister hatte vergangene Woche angekündigt, dass sein Land den Iran mit neuen Sanktionen wirtschaftlich noch weiter isolieren und so die Führung in Teheran in die Knie zwingen wolle. Einen konkreten Überblick über sämtliche geplante Maßnahmen gab er dabei allerdings nicht.

    Sein Ministerium kündigte an, dass sogenannte Sekundärsanktionen gegen Länder und Organisationen verhängt werden könnten, die in den Wirtschaftsbereichen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt noch Geschäfte mit dem Iran machen. Nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump sollte der Iran durch einen "Wirtschaftskrieg" und einen "wirtschaftlichen D-Day" isoliert werden.

    Die Vereinten Nationen, die USA und die Europäischen Union haben im Laufe der Jahre bereits umfangreiche Sanktionen gegen den Iran verhängt. Dementsprechend blieb zunächst unklar, inwiefern der neuerliche Druck der USA nun Bewegung in den festgefahrenen Iran-Krieg bringen soll./fsp/DP/zb





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