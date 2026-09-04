Druck auf Iran
USA sanktionieren türkische Bank
- USA sanktionieren türkische Golden Global Bank
- Bank erleichterte Millionen-Transaktionen für Iran
- Sanktionen sperren Vermögen und untersagen Geschäfte
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Die USA verhängen im Rahmen des angekündigten verstärkten wirtschaftlichen Drucks auf den Iran Sanktionen gegen eine türkische Bank. Die Golden Global Bank sowie Tochterunternehmen mit Sitz in Istanbul hätten Transaktionen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar für die iranischen Revolutionsgarden ermöglicht, hieß es in einer Mitteilung des Finanzministeriums in Washington. Zudem hätten sie den internationalen Zahlungsverkehr der iranischen Führung unterstützt.
Durch die Sanktionen werden sämtliche Vermögenswerte der genannten Personen und Unternehmen in den USA gesperrt und Geschäfte mit ihnen untersagt. Finanzinstitute müssten "auf die harte Tour" lernen, dass es die USA mit ihrer wirtschaftlichen Isolation des Irans ernst meinten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent laut der Mitteilung.
Der US-Finanzminister hatte vergangene Woche angekündigt, dass sein Land den Iran mit neuen Sanktionen wirtschaftlich noch weiter isolieren und so die Führung in Teheran in die Knie zwingen wolle. Einen konkreten Überblick über sämtliche geplante Maßnahmen gab er dabei allerdings nicht.
Sein Ministerium kündigte an, dass sogenannte Sekundärsanktionen gegen Länder und Organisationen verhängt werden könnten, die in den Wirtschaftsbereichen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt noch Geschäfte mit dem Iran machen. Nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump sollte der Iran durch einen "Wirtschaftskrieg" und einen "wirtschaftlichen D-Day" isoliert werden.
Die Vereinten Nationen, die USA und die Europäischen Union haben im Laufe der Jahre bereits umfangreiche Sanktionen gegen den Iran verhängt. Dementsprechend blieb zunächst unklar, inwiefern der neuerliche Druck der USA nun Bewegung in den festgefahrenen Iran-Krieg bringen soll./fsp/DP/zb
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Sicherer als das Gold in den USA zu belassen die einen Lügner , Steuerhinterzieher und Betrüger zum Präsidenten gewählt habe . Politiker sind zwar grundsätzlich nicht sonderlich Vertrauenswürdig , aber Trump hält sich weder an Verträge die seine Vorgänger unterschrieben haben , noch an die die er selbst unterschrieben hat . Seine " Deals " werden genauso schnell Wiederrufen wie er sie angekündigt hat . Keine Ehre , kein Rückgrat , sein Handeln nicht in geringsten Verantwortungsbewusst , an jedem Schlamassel den er verursacht ist selbstverständlich jemand anderes Schuld .
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Gold: Kurzfristiger Zinsdruck, langfristig starke strukturelle Nachfrage
Bei Gold sollte man aktuell zwei Ebenen klar trennen.
Kurzfristig bestimmen US-Zinsen, Realrenditen, Dollar, Futures und gehebelte Positionen den Preis.
Langfristig wird die Nachfrage der Zentralbanken immer wichtiger.
China kauft weiter Gold, aber das Thema ist längst größer als China oder BRICS. Auch Polen, Uzbekistan, Kasachstan, Tschechien, Singapur und andere Länder haben ihre Reserven erhöht.
Die treffendere Aussage lautet deshalb nicht:
„BRICS kauft Gold.“
Sondern:
Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven und reduzieren schrittweise ihre einseitige Abhängigkeit von bestimmten Währungen und Finanzsystemen.
Der entscheidende Vorteil von Gold:
Physisches Gold ist niemandes Verbindlichkeit.
Eine Staatsanleihe ist eine Forderung gegenüber einem Staat, Bankguthaben liegen innerhalb eines Finanzsystems. Gold im eigenen Tresor besitzt dieses Gegenparteirisiko nicht.
Genau deshalb wird Gold zunehmend zu einer Art strategischer Reserveversicherung.
Die Zentralbankumfrage des World Gold Council 2026 passt dazu: Eine große Mehrheit erwartet weiter steigende Goldbestände, viele Zentralbanken wollen selbst zukaufen und gleichzeitig wird mit einem langfristig geringeren Dollaranteil an den Reserven gerechnet.
Das bedeutet allerdings nicht, dass der Dollar unmittelbar ersetzt wird. Der Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung.
Realistischer ist:
Dollar und Euro bleiben – Gold wird als zusätzliche Absicherung stärker gewichtet.
Warum kann Gold trotzdem 3 % fallen?
Weil Zentralbanken nicht den kurzfristigen Preis bestimmen.
Kurzfristig läuft der Markt eher über:
höhere Zinserwartungen → höhere US-Renditen → stärkerer Dollar → Long-Positionen werden reduziert → Stops werden ausgelöst → Abverkauf verstärkt sich
Zentralbanken kaufen dagegen über Monate und Jahre. Sie können größere Rückgänge nutzen, verhindern sie aber nicht.
Deshalb wirken derzeit zwei Kräfte gegeneinander:
Kurzfristig negativ:
höhere Zinsen
→ stärkerer Dollar
→ höhere Opportunitätskosten von Gold.
Langfristig positiv:
hohe Staatsverschuldung
- geopolitische Fragmentierung
- Reserve-Diversifikation
- Zentralbankkäufe
- → Gold wird als strategisches Reserveasset wichtiger.
Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon:
Hohe US-Zinsen können Gold kurzfristig drücken. Je länger sie hoch bleiben, desto stärker steigt gleichzeitig der Zinsaufwand der USA – was langfristig wiederum ein Argument für Gold ist.
Technisch
Eine weitere Korrektur wäre deshalb kein Widerspruch zur langfristigen Goldthese.
Wichtige Bereiche:
4.424–4.430 USD – erste Prüfung
4.364 USD – größere, aber noch normale Korrektur
4.310 USD – deutlicher technischer Schaden
4.207 USD – hier müsste man die übergeordnete These ernsthafter überprüfen
Auf der Oberseite:
4.480/4.505 USD – erste Entlastung
4.540 USD – Rebound etabliert sich
4.580 USD – großer Teil des Schadens repariert
4.632 USD – wieder deutlich konstruktiver
Besonders interessant wäre ein Rückgang Richtung 4.400/4.350 USD, wenn dort sichtbar wird, dass Zentralbanken, ETFs und längerfristige Anleger die Verkäufe absorbieren.
Fazit
Für kurzfristigen Druck auf Gold gibt es einen klaren Grund:
höhere Zinserwartungen und ein stärkerer Dollar.
Für einen neuen langfristigen Gold-Bärenmarkt sehe ich daraus aber noch keinen überzeugenden fundamentalen Grund.
Im Gegenteil:
Gold entwickelt sich zunehmend vom normalen Investment zu einem strategischen Reserve- und geopolitischen Versicherungsasset.
Das schützt nicht vor scharfen Korrekturen – könnte aber erklären, warum größere Rückgänge langfristig immer wieder Käufer finden.