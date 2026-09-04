JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 303,5EUR auf Tradegate (04. September 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 445
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 445
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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