JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 303,5EUR auf Tradegate (04. September 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Rajat Gupta

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 445

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 445,00 $ , was eine Steigerung von +26,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer