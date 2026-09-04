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    Reiche

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    Wer auf Stromleitungen zielt, zielt auf Bürger

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiche wertet Angriffe als Attacken auf Bürger
    • Behörden klären die Vorfälle und koordinieren sich
    • Reiche fordert mehr Vorsorge und rasche Reparaturen
    Reiche - Wer auf Stromleitungen zielt, zielt auf Bürger
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die Angriffe auf die Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg eigenen Angaben zufolge auch als Angriffe auf die Einwohner. "Wer auf Stromleitungen zielt, zielt auf die Bürgerinnen und Bürger, auf öffentliche Infrastruktur, Krankenhäuser, auf Telekommunikation, kleine und große Unternehmen und lokale Energieversorger", sagte Reiche einer Mitteilung zufolge.

    Die zuständigen Behörden klärten die Vorfälle aber mit Hochdruck auf und koordinierten sich eng, hieß es weiter. Dazu stehe sie mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) in stetem Austausch.

    Reiche betonte: "Die Energieversorgung in Deutschland ist sicher. Es kam zu keinen Ausfällen für einzelne Haushalte. Das zeigt, dass wir mit unseren hohen Sicherheitsstandards ein resilientes System aufgebaut haben."

    Zugleich machen die Vorfälle laut der Ministerin deutlich, wie wichtig es ist, die Resilienz unserer Energieversorgung konsequent zu stärken. "Wir müssen Vorsorge dafür treffen, dass im Schadensfall die notwendigen Betriebsmittel zur Verfügung stehen, um Schäden schnell beheben und die Versorgung sichern zu können."/gma/DP/zb







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