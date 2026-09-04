ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 445 Dollar
- JPMorgan belässt Tesla auf Neutral bei 445 Dollar
- Cybercab startet als Robotaxi in Austin
- Fehlende Details könnten die Aktie belasten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,47 % und einem Kurs von 302,8 auf Tradegate (04. September 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 430,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +15,30 %/+58,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 445 US-Dollar
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