Eisbergsalat-Rückruf bei Edeka wegen Salmonellen-Gefahr
Für Sie zusammengefasst
- Florette ruft Eisbergsalat wegen Salmonellen zurück
- Betroffen sind 200-g-Packungen in mehreren Ländern
- Rückgabe ohne Kassenbon, Geld wird zurückerstattet
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WENDELSHEIM (dpa-AFX) - Der Hersteller Florette Deutschland GmbH ruft "Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur" von Edeka wegen möglicher Salmonellen zurück. Die 200-Gramm-Packungen wurden in den Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg sowie in Teilen von Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz bei Edeka und Marktkauf verkauft. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet./xil/DP/stw
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