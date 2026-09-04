AKTIEN IM FOKUS 2
Gewinnwarnung von Lululemon belastet auch Adidas und Puma
- Lululemon stürzt nach Warnung um 18 Prozent ab
- Puma verliert 1,8 Prozent, Adidas leicht im Plus
- China enttäuscht mit acht Prozent Umsatzrückgang
(neu: Schlusskurse)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurseinbruch der Lululemon-Aktien nach schwachen Zahlen sowie einer Umsatz- und Gewinnwarnung hat am Freitag auch die Papiere von Adidas und Puma beeinflusst. Die Anteilsscheine des US-Sportartikelherstellers Lululemon brachen in den USA bis zum europäischen Handelsschluss um rund 18 Prozent ein und fielen auf den tiefsten Stand seit 2018.
Die Papiere von Puma gingen daraufhin 1,8 Prozent tiefer ins Wochenende, die Adidas-Aktien schafften es nach zwischenzeitlichen Verlusten von bis zu einem Prozent letztlich noch 0,3 Prozent ins Plus. Nike gaben am US-Markt zuletzt um rund 0,7 Prozent nach.
Bei Lululemon sprach Analyst Randal Konik von der US-Bank Jefferies von einem "dreifachen Hammer" im zweiten Quartal. Auf dem Heimatmarkt sei der Umsatz um 8 Prozent zurückgegangen, bei Damenbekleidung um 4 Prozent und in China währungsbereinigt um 2 Prozent. Beim Ergebnis je Aktie habe das Unternehmen lediglich von einer Rückerstattung von Zöllen profitiert. Ziehe man diese ab, sei es erheblich niedriger ausgefallen.
Paul Lejuez von der Citigroup hält die Entwicklung in China für die zentrale Enttäuschung. Statt eines erwarteten Umsatzanstiegs um 13 Prozent sei der Umsatz dort um 8 Prozent zurückgegangen. Besonders für China habe das Management nun die Prognosen gesenkt. Dort soll der Umsatz im laufenden Jahr nun nur noch im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Dem steht laut Lejuez eine durchschnittliche Markterwartung von rund 19 Prozent gegenüber./bek/ag/zb/niw/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 33,14 auf Tradegate (04. September 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +20,79 %/+117,42 % bedeutet.
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Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.
meine Herren, deine Verlustposition muss dich schon ganz schön beunruhigen, denn sonst würdest du uns nicht mit dem Geschreibsel-Müll hier nerven.
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.