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Nemetschek Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 04.09.2026
Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -5,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.
Nemetschek Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 04.09.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie fällt um -5,91 % auf 63,63€. Die Nemetschek Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,84 % wieder ab und notiert heute bei 63,63€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Nemetschek nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,98 %.
Auf Wochensicht hat die Nemetschek Aktie damit -11,57 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,28 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -27,28 % verloren.
Während Nemetschek deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört Nemetschek heute zu den auffälligeren Werten.
Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,57 %
|1 Monat
|+14,28 %
|3 Monate
|+8,98 %
|1 Jahr
|-39,84 %
Informationen zur Nemetschek Aktie
Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,36 Mrd.EUR € wert.
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Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die US-Märkte unter Druck. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und die US-Leitindizes zeigt deutliche Unterschiede.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den …
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Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im TecDAX.
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Lohnt sich ein Investment in die Nemetschek Aktie?
Ob sich ein Einstieg bei der Nemetschek Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nemetschek Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.