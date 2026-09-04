Pferdewetten.de: Bezugsfrist startet Montag, 7. September 2026
Die pferdewetten.de AG plant eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung neuer Sportwettshops – Aktionäre müssen sich zwischen dem 7. und 21. September 2026 entscheiden.
Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
- Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung der pferdewetten.de AG läuft vom 7. bis zum 21. September 2026.
- Geplant ist die Ausgabe von bis zu 2,65 Millionen neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 2,20 Euro je Aktie; das Emissionsvolumen beträgt bis zu rund 5,83 Millionen Euro.
- Aktionäre können im Verhältnis 7:2 neue Aktien beziehen; ein Handel der Bezugsrechte und ein Ausgleich für nicht ausgeübte Rechte sind nicht vorgesehen.
- Der Nettoerlös soll nahezu vollständig zur Finanzierung von Akquisitionen im Sportwetten-Retailgeschäft verwendet werden, darunter vier Netzwerke mit mehr als 15 profitablen Shops in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.
- Nicht bezogene Aktien können unter anderem institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden; für Teile der Emission liegen bereits Backstop-Zusagen von Aktionären vor.
- Im August 2026 erzielte das Pferdewettgeschäft einen historischen Rekordertrag: Der NGR nach Rennwettsteuern und Bonuszahlungen lag bei nahezu 2,0 Millionen Euro.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,68 % im
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