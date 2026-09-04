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    Marktgeflüster

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    Trump, Bessent: Erst Arbeitsmarktdaten faken, danach Märkte manipulieren!

    Aber da gibt es ein Problem bei guten Arbeitsmarktdaten: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, ebenso der Dollar (vor allem zum Yen) - also gab es kurze Zeit nach Veröffentlichung der US-Daten eine Intervention zugunsten des

    Heute viel besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten - gut für Trump so kurz vor den Zwischenwahlen. Aber da gibt es ein Problem bei guten Arbeitsmarktdaten: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, ebenso der Dollar (vor allem zum Yen) - also gab es kurze Zeit nach Veröffentlichung der US-Daten eine Intervention zugunsten des Yen - ergo fiel Dollar-Yen nach zunächst deutlichem Anstieg wieder stark zurück. Dollar-Yen aber ist auch wichtig für die Anleiherenditen der USA - daher laufen beide Märkte meist parallel. Fällt Dollar-Yen, fällt auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe - und so kam es dann auch. Mit anderen Worten: das trägt die Handschrift von US-Finanzminister Bessent, der zuletzt sowohl den Yen als auch die Renditen für Staatsanleihen manipuliert hatte. Und die US-Arbeitsmarkdaten selbst? Verdächtig gut. Das sogenannte Birth/Death-Model hat so viele Stellen hinzugefügt wie seit 2015 nicht mehr - und dazu kamen noch "seasonal adjustments". Mit anderen Worten: erst faken Trump und Bessent die US-Arbeitsmarktdaten aus politischem Kalkül, um dann ungewünschte Nebenwirkungen (höhere Renditen, schwächerer Yen) durch Intervention (also Manipulation) zu bekämpfen!

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Trump, Bessent: Erst Arbeitsmarktdaten faken, danach Märkte manipulieren!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump, Bessent: Erst Arbeitsmarktdaten faken, danach Märkte manipulieren! Heute viel besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten - gut für Trump so kurz vor den Zwischenwahlen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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