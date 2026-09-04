Börsen Update USA - 04.09. - US 30 schwach -0,54 %

Der US 30 bewegt sich bei 53.388,82 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: Caterpillar +1,78 %, The Home Depot +0,92 %, NVIDIA +0,89 %, Cisco Systems +0,65 %, McDonald's -1,23 %

Flop-Werte: Apple -2,00 %, Microsoft -1,59 %, Amgen -1,32 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.461,34 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +12,08 %, Astera Labs +11,59 %, KLA Corporation +7,80 %, Marvell Technology +6,57 %, CoreWeave Registered (A) +5,35 %

Flop-Werte: Autodesk -7,44 %, Tesla -6,51 %, Synopsys -5,98 %, Thomson Reuters -5,05 %, Adobe -4,66 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.707,78 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +12,08 %, KLA Corporation +7,80 %, Super Micro Computer +7,62 %, Coherent +5,71 %, NRG Energy +5,61 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -15,65 %, Autodesk -7,44 %, Equifax -7,03 %, Tesla -6,51 %, Synopsys -5,98 %

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