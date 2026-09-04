ASML Holding Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 04.09.2026

Die ASML Holding Aktie notiert aktuell bei 1.472,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,95 % zugelegt, was einem Anstieg von +56,00 € entspricht. Damit gelingt der ASML Holding Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,36 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,95 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für ASML Holding-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,70 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um -4,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ASML Holding eine positive Entwicklung von +53,58 % erlebt.

Während ASML Holding heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,99 % 1 Monat -1,10 % 3 Monate -4,70 % 1 Jahr +124,94 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 04.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 572,05 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,89 %. Canon notiert im Minus, mit -0,93 %. Tepco notiert im Minus, mit -0,87 %.

ASML Holding Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der ASML Holding Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ASML Holding Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.