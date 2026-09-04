LiberNovo präsentiert auf der IFA 2026 dynamische ergonomische Sitzmöbel und unterstützt Special Olympics New York

Die Maxis-Serie bietet groß und kräftig gebauten Nutzern mehr Platz, Halt und Auswahl

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 4. September 2026 / LiberNovo stellt vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in der Messe Berlin aus und präsentiert sein Sortiment an dynamischen, ergonomischen Sitzmöbeln in Halle 7, Stand 7.2a-105. Im Mittelpunkt des Standes steht die Maxis-Serie, ergänzt durch den LiberNovo Omni Pro und den Omni SE. Der LiberNovo Omni Pro wurde zudem in zwei Kategorien der IFA Innovation Awards nominiert: Best in Design und Best in Tech for Good & Accessibility.

Die IFA ist eine führende Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, die Marken, Händler, Einkäufer und Medien zusammenbringt. Das Motto der IFA 2026, The future is now, hebt Technologien hervor, die den Alltag neu gestalten. Da hybrides Arbeiten, Gaming und die Erstellung von Inhalten die Sitzzeit verlängern, präsentiert LiberNovo Sitzmöbel als aktives Unterstützungssystem und nicht als statisches Objekt.

Maxis-Serie: Für kräftigere Körperformen konzipiert

Maxis wurde speziell für größere, breitere und schwerere Nutzer entwickelt und ist keine bloße Vergrößerung eines Standardstuhls. Mit einer Sitztiefe von 52 cm (20,5 Zoll) und einem breiteren Polster bietet er mehr Platz und Oberschenkelunterstützung. Der Multi-Density-Schaumstoff ist im Rückenbereich fester und nach vorne hin weicher, während ein verstärkter Rahmen, eine Basis aus Aluminiumlegierung und in vier Richtungen verstellbare Armlehnen eine stabile Plattform für lange Arbeits-, Gaming- und Kreativsitzungen schaffen.

Alle drei Versionen bieten eine fünfstufige Neigungsverstellung von 105° bis 160°, wobei progressive Federn dafür sorgen, dass die Stützkraft in jeder Position erhalten bleibt. Beim Maxis Manual wird die Tiefe der Lendenwirbelstütze über einen Drehknopf eingestellt. Der Maxis Electric verfügt zusätzlich über eine motorisierte Lendenwirbelstütze und die OmniStretch-Funktion zur geführten Rückenstreckung. Der Maxis Airflow ist mit der Active Airflow-Sitzbelüftung für längere Sitzphasen in wärmeren Umgebungen ausgestattet.