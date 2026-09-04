GFT Technologies Aktie schwach im Handel - 04.09.2026

Die GFT Technologies Aktie ist bisher um -2,72 % auf 25,93€ gefallen. Das sind -0,73 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +7,57 % am Vortag kommt es heute bei GFT Technologies zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,72 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GFT Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,53 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +4,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GFT Technologies einen Anstieg von +40,97 %.

Während GFT Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,50 %.

GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,91 % 1 Monat +12,42 % 3 Monate +18,53 % 1 Jahr +56,51 %

? wallstreetONLINE-Community zur GFT Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gestiegenen GFT-Kurse. Optimisten sehen wegen Unterbewertung, KI-Potenzial, WYNXX, wachsender Nachfrage regulierter Kunden und des Deutsche-Bank-Geschäfts weiteres Potenzial bis über 30 Euro. Charttechnisch gilt 24,60 Euro als Ausbruchsniveau. Kritiker halten den Anstieg für übertrieben, erwarten einen Rückgang und nennen 15 Euro als Kursziel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GFT Technologies eingestellt.

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 684,47 Mio.EUR € wert.

Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die US-Märkte unter Druck. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und die US-Leitindizes zeigt deutliche Unterschiede.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,19 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -3,11 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -3,07 %.

GFT Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GFT Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GFT Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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