WARBURG RESEARCH stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation nach einer Management-Roadshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese habe seine positive Einschätzung der Aktien des Anbieters von IT-, Telematik- und Ticketing-Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr gefestigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einem bewährten Geschäftsmodell, das von strukturellen Wachstumstrends profitiere./la/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 43,05EUR auf Tradegate (04. September 2026, 20:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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