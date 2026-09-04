Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,32 %
Performance 1M: +18,83 %
Tagesperformance: -7,11 %
Performance 1M: -9,19 %
Tagesperformance: +7,00 %
Performance 1M: -6,08 %
Tagesperformance: +6,49 %
Performance 1M: -2,89 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,47 %
Performance 1M: +4,73 %
? wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,12 %
Performance 1M: -3,29 %
Tagesperformance: -5,93 %
Performance 1M: +14,89 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,91 %
Performance 1M: -4,52 %
Tagesperformance: +5,55 %
Performance 1M: -4,28 %
Tagesperformance: +5,32 %
Performance 1M: -16,15 %
Tagesperformance: +5,15 %
Performance 1M: +13,52 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,12 %
Performance 1M: +10,46 %
Tagesperformance: +5,06 %
Performance 1M: -7,44 %
Tagesperformance: -4,97 %
Performance 1M: +8,86 %
Tagesperformance: +4,39 %
Performance 1M: +7,69 %
Tagesperformance: -4,35 %
Performance 1M: +27,98 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: +10,90 %
Tagesperformance: -4,14 %
Performance 1M: +24,52 %
Tagesperformance: -3,95 %
Performance 1M: -7,66 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: -15,85 %
Tagesperformance: +3,73 %
Performance 1M: -0,93 %
Tagesperformance: +3,72 %
Performance 1M: -2,33 %
Tagesperformance: +3,70 %
Performance 1M: -1,05 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: +9,29 %
Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: +7,07 %
Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: -8,24 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: -3,17 %
? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,36 %
Performance 1M: +6,29 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: +5,83 %
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: -15,23 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: -0,48 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -0,32 %
Tagesperformance: +2,42 %
Performance 1M: -24,12 %