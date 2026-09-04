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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,59 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +11,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: +18,83 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,32 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -7,11 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,19 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,11 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +7,00 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,08 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,00 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +6,49 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,89 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,49 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ hohe Wachstumsperspektiven durch rund 40 Mrd. US-Dollar Kundenverpflichtungen, stark steigende KI-Cloud-Umsätze und die Beteiligung an ClickHouse. Positiv gesehen werden der Full-Stack-Ansatz, Enterprise-Nachfrage und sinkende Short-Positionen (23,22 %). Risiken sind der massive Kapitalbedarf, Finanzierung und Verwässerung sowie Strom-, Genehmigungs- und Ausbauverzögerungen bei Rechenzentren, die Umsatzrealisierung und Bewertung belasten könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +6,47 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,73 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage nach einer Gegenbewegung. Diskutiert werden leicht über den Erwartungen liegende Zahlen, aber ein enttäuschender Ausblick und Aussagen zu Google-Umsätzen. Das hohe KGV von etwa 80 beziehungsweise ein Forward-KGV um 60 gilt im Vergleich zu Nvidia als anspruchsvoll; Marvell müsse erst in die Bewertung hineinwachsen. Anleger erwägen Halten, Nachkaufen oder Umschichten. Goldman Sachs sieht 195 US-Dollar als neutrales Kursziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +6,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,29 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,12 %.

    Tesla
    Tagesperformance: -5,93 %
    Platz 8
    Performance 1M: +14,89 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,93 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas aus Sicht vieler Nutzer überhöhte Bewertung angesichts schwacher Umsatz- und Gewinnrelationen. Die enttäuschende Cybercab-Präsentation, fehlende regulatorische Genehmigungen und Zweifel an FSD/Robotaxis belasten die Perspektive; Waymo und chinesische Anbieter gelten als weiter. Technisch wird ein Rückgang auf 310–330 US-Dollar, teils aber auch ein neuer Aufwärtszyklus erwartet. Befürworter verweisen auf vertikale Integration und Starlink, deren Nutzen jedoch umstritten ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Synopsys
    Tagesperformance: -5,91 %
    Platz 9
    Performance 1M: -4,52 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,91 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,55 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,28 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,55 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 11
    Performance 1M: -16,15 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 12
    Performance 1M: +13,52 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns jüngsten Kursrückgang von rund 3 Prozent trotz positiver Dell-Zahlen. Anleger sehen Potenzial durch die für den 30. September erwarteten Quartalszahlen und die wachsende KI-Infrastrukturnachfrage. Belastungsfaktoren sind ein möglicher Streik in Taiwan und die schwache Reaktion auf Branchennachrichten; der gewonnene Patentstreit wirkt positiv.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Adobe
    Tagesperformance: -5,12 %
    Platz 13
    Performance 1M: +10,46 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,12 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 14
    Performance 1M: -7,44 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -4,97 %
    Platz 15
    Performance 1M: +8,86 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,97 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +4,39 %
    Platz 16
    Performance 1M: +7,69 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,39 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -4,35 %
    Platz 17
    Performance 1M: +27,98 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,35 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Palantir-Aktie und die Frage, ob das KGV angesichts der Kursentwicklung gerechtfertigt ist. Befürworter verweisen darauf, dass bei Wachstums- und Softwareunternehmen Umsatzwachstum sowie Cashflow wichtiger seien. Als fundamentaler Treiber wird ein US-Armee-Auftrag über 192 Mio. US-Dollar für acht TITAN-Systeme genannt, der den Übergang von Prototypen zur Serienfertigung signalisiere.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Netflix
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 18
    Performance 1M: +10,90 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -4,14 %
    Platz 19
    Performance 1M: +24,52 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,14 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -3,95 %
    Platz 20
    Performance 1M: -7,66 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 21
    Performance 1M: -15,85 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 22
    Performance 1M: -0,93 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 23
    Performance 1M: -2,33 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +3,70 %
    Platz 24
    Performance 1M: -1,05 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,70 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,29 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,07 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 27
    Performance 1M: -8,24 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    PayPal
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 28
    Performance 1M: -3,17 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung von PayPal. Diskutiert werden Kursziele von 65–75 USD bis Ende 2026 sowie 70–110 Euro bis 2027; 110 Euro gilt teils als ambitioniert, aber bei Kosteneinsparungen, steigenden Gewinnen und weiterem Aktienrückkauf als möglich. PayPal wird eher als Value- denn als Wachstumswert gesehen. Zudem geht es um die Folgen der abgesagten Übernahme, institutionelles Vertrauen und charttechnische Hürden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 29
    Performance 1M: +6,29 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 30
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 31
    Performance 1M: -15,23 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 32
    Performance 1M: -0,48 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 33
    Performance 1M: -0,32 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 34
    Performance 1M: -24,12 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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