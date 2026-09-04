Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 04.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,32 %
Performance 1M: +18,83 %
Tagesperformance: +7,29 %
Performance 1M: -6,08 %
Tagesperformance: -7,17 %
Performance 1M: -9,19 %
Tagesperformance: -6,58 %
Performance 1M: -5,73 %
Tagesperformance: +6,20 %
Performance 1M: -11,06 %
Tagesperformance: +6,13 %
Performance 1M: -4,28 %
Tagesperformance: +6,08 %
Performance 1M: -19,63 %
Tagesperformance: -6,05 %
Performance 1M: +14,89 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,98 %
Performance 1M: -4,52 %
Tagesperformance: +5,56 %
Performance 1M: +13,52 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,45 %
Performance 1M: +5,76 %
Tagesperformance: +5,35 %
Performance 1M: -16,15 %
Tagesperformance: -5,32 %
Performance 1M: +10,46 %
Tagesperformance: +5,28 %
Performance 1M: -7,44 %
Tagesperformance: +4,81 %
Performance 1M: -3,12 %
Tagesperformance: -4,71 %
Performance 1M: -18,81 %
Tagesperformance: -4,45 %
Performance 1M: +27,98 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,41 %
Performance 1M: +10,90 %
Tagesperformance: -4,41 %
Performance 1M: +24,52 %
Tagesperformance: +4,37 %
Performance 1M: +30,07 %
Tagesperformance: -4,31 %
Performance 1M: +27,71 %
Tagesperformance: +4,27 %
Performance 1M: +7,75 %
Tagesperformance: +4,17 %
Performance 1M: -2,33 %
Tagesperformance: +4,09 %
Performance 1M: -15,85 %
Tagesperformance: -4,06 %
Performance 1M: +10,28 %
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: -5,93 %
Tagesperformance: -3,94 %
Performance 1M: +14,46 %
Tagesperformance: -3,92 %
Performance 1M: +0,37 %
Tagesperformance: +3,90 %
Performance 1M: -0,93 %
Tagesperformance: -3,86 %
Performance 1M: +9,29 %
Tagesperformance: +3,85 %
Performance 1M: -8,24 %
Tagesperformance: -3,83 %
Performance 1M: -7,66 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: -0,03 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: +7,07 %
Tagesperformance: -3,69 %
Performance 1M: +29,12 %
Tagesperformance: +3,67 %
Performance 1M: +1,00 %
Tagesperformance: +3,50 %
Performance 1M: +5,83 %
Tagesperformance: -3,43 %
Performance 1M: +22,30 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: -10,05 %