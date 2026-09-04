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    Trump zu Drohnen-Fund

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    Putin plant keine Angriffe auf Nato

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sieht keine Gefahr eines Nato-Angriffs
    • Sprengstoffdrohne im Sicherheitsbereich entdeckt
    • Berlin beschuldigte Russland zunächst nicht
    Trump zu Drohnen-Fund - Putin plant keine Angriffe auf Nato
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem mutmaßlich russischen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle sieht US-Präsident Donald Trump weiter keine Gefahr eines russischen Angriffs auf die Nato. "Wir sprechen miteinander, ich kenne ihn sehr gut. Putin plant keinen Angriff auf das Nato-Gebiet", sagte Trump auf die Frage, ob der Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle einen solchen Angriff darstelle. Nähere Angaben machte der US-Präsident dazu nicht.

    Ähnlich hatte sich Trump bereits Ende August geäußert, nachdem CIA-Chef John Ratcliffe überraschend zu Besuch in Moskau war. Das "Wall Street Journal" und das Magazin "Politico" berichteten zuvor, Ratcliffe habe den Kreml vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung Russland allerdings noch nicht offiziell für den Anschlagsversuch verantwortlich gemacht.

    Die mit Sprengstoff und einem Zündmechanismus präparierte Drohne war Anfang August im Sicherheitsbereich des Flughafens Leipzig/Halle zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden./jcf/DP/stw






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