Zalando Aktie überzeugt mit Kursplus - 04.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +2,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der Zalando Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,72 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,67 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zalando Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,59 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -4,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -9,45 % verloren.

Während Zalando heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,68 % 1 Monat -22,25 % 3 Monate -1,59 % 1 Jahr -4,13 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 04.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,19 Mrd.EUR € wert.

Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die US-Märkte unter Druck. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und die US-Leitindizes zeigt deutliche Unterschiede.

Top- und Flop-Aktien am 04.09.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zalando Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Zalando Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Zalando Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.