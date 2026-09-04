🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJA Solar Technology Ltd. Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu JA Solar Technology Ltd. Registered (A)
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JA geht mit integrierten Solar-Plus-Speicher-Lösungen auf Europatour

    JA geht mit integrierten Solar-Plus-Speicher-Lösungen auf Europatour
    Foto: adobe.stock.com

    PABIANICE, Polen, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- JA hat offiziell seine erste europäische Roadshow unter dem Motto „Journey Ahead: JA Roadshow 2026 gestartet, deren erster Halt in Polen liegt. Die mobile Ausstellung wird in den nächsten acht Wochen quer durch den Kontinent reisen und den Kunden die neuesten PV- und Energiespeicherlösungen von JA direkt vor Ort präsentieren.

    Als erste groß angelegte europäische Roadshow von JA unter dem einheitlichen Markenkonzept „One JA" bietet die Tour eine greifbare Demonstration vor Ort, wie das integrierte Energieökosystem von JA von der Vision zur praktischen Anwendung in der realen Welt übergeht.

    Ausgehend von Polen wird die Roadshow mehr als 20 Standorte in 11 Ländern besuchen, darunter Ungarn, Rumänien, Deutschland, Italien, Spanien und weitere, und damit die wichtigsten Energiemärkte Europas abdecken.

    Die Roadshow wurde konzipiert, um dem wachsenden Bedarf Europas an Energiesicherheit und integrierten Solar-Speicher-Energiedienstleistungen gerecht zu werden, und präsentiert das Kernportfolio von JA, das auf intelligenten Solar-Speicher-Technologien basiert. Drei spezielle Erlebnisbereiche für integrierte PV-Speicher, gewerbliche und industrielle (C&I) Anwendungen sowie Anwendungsfälle in Rechenzentren veranschaulichen die durchgängig integrierten Energiekompetenzen des Unternehmens.

    • Im PV-Bereich präsentiert JA sein komplettes Sortiment an hocheffizienten Modulen, darunter die Flaggschiff-Serien DeepBlue 5.0 und DeepBlue 4.0 Pro, die auf der TOPCon-Technologie basieren. Zu den Highlights zählen die Blendschutzlösungen mit Varianten aus mikrostrukturiertem Glas und säuregeätztem Glas. Ebenfalls vorgestellt wird das HyperGen-Modul, das auf den von JA entwickelten Backcontact- und Fullsurface-Technologien basiert. Es erreicht einen zertifizierten Weltrekord bei der Zellumwandlungseffizienz von 28,2 % und legt damit eine solide technische Grundlage für eine leistungsstarke Stromerzeugung.
    • Im Bereich der Energiespeicherung präsentiert die Roadshow Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche:
      • JAPlanet Fusion, ein integriertes Solar-plus-Speichersystem für C&I-Anwendungen, das eine intelligente Koordination von Solarstromerzeugung, Speicherung und Standortlasten ermöglicht.
      • JAPlanet 2.0, ein All-in-One-Energiespeichersystem für den C&I-Bereich, das ein integriertes Energiemanagement für Unternehmen und Industrieparks bietet.
      • JAGalaxy, eine Energiespeicherlösung im Großmaßstab für die Integration erneuerbarer Energien, netzseitige Anwendungen und große Rechenzentren.
      • Für Anwendungen mit strengen Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz und regulatorische Vorgaben unterstützt die Nebula Digital Energy Solution von JA flexible lokale, europäische oder hybride Einsatzmöglichkeiten, je nach regulatorischen und projektbezogenen Anforderungen.

    Der Start der Roadshow in Polen markiert den Beginn einer zweimonatigen Tour durch Europa, in deren Rahmen JA ausführliche technische Gespräche und Produktvorführungen mit lokalen Kunden durchführen wird. Im Verlauf der Tour werden weitere Stationen, Aktivitäten und aktuelle Informationen auf der eigens dafür eingerichteten Roadshow-Microsite unter journeyahead.eu veröffentlicht.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-geht-mit-integrierten-solar-plus-speicher-losungen-auf-europatour-302870428.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JA geht mit integrierten Solar-Plus-Speicher-Lösungen auf Europatour PABIANICE, Polen, 4. September 2026 /PRNewswire/ - JA hat offiziell seine erste europäische Roadshow unter dem Motto „Journey Ahead: JA Roadshow 2026 gestartet, deren erster Halt in Polen liegt. Die mobile Ausstellung wird in den nächsten acht …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     