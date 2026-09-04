JA geht mit integrierten Solar-Plus-Speicher-Lösungen auf Europatour

PABIANICE, Polen, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- JA hat offiziell seine erste europäische Roadshow unter dem Motto „ Journey Ahead: JA Roadshow 2026 gestartet, deren erster Halt in Polen liegt. Die mobile Ausstellung wird in den nächsten acht Wochen quer durch den Kontinent reisen und den Kunden die neuesten PV- und Energiespeicherlösungen von JA direkt vor Ort präsentieren.

Als erste groß angelegte europäische Roadshow von JA unter dem einheitlichen Markenkonzept „One JA" bietet die Tour eine greifbare Demonstration vor Ort, wie das integrierte Energieökosystem von JA von der Vision zur praktischen Anwendung in der realen Welt übergeht.

Ausgehend von Polen wird die Roadshow mehr als 20 Standorte in 11 Ländern besuchen, darunter Ungarn, Rumänien, Deutschland, Italien, Spanien und weitere, und damit die wichtigsten Energiemärkte Europas abdecken.

Die Roadshow wurde konzipiert, um dem wachsenden Bedarf Europas an Energiesicherheit und integrierten Solar-Speicher-Energiedienstleistungen gerecht zu werden, und präsentiert das Kernportfolio von JA, das auf intelligenten Solar-Speicher-Technologien basiert. Drei spezielle Erlebnisbereiche für integrierte PV-Speicher, gewerbliche und industrielle (C&I) Anwendungen sowie Anwendungsfälle in Rechenzentren veranschaulichen die durchgängig integrierten Energiekompetenzen des Unternehmens.

Im PV-Bereich präsentiert JA sein komplettes Sortiment an hocheffizienten Modulen, darunter die Flaggschiff-Serien DeepBlue 5.0 und DeepBlue 4.0 Pro, die auf der TOPCon-Technologie basieren. Zu den Highlights zählen die Blendschutzlösungen mit Varianten aus mikrostrukturiertem Glas und säuregeätztem Glas. Ebenfalls vorgestellt wird das HyperGen-Modul, das auf den von JA entwickelten Backcontact- und Fullsurface-Technologien basiert. Es erreicht einen zertifizierten Weltrekord bei der Zellumwandlungseffizienz von 28,2 % und legt damit eine solide technische Grundlage für eine leistungsstarke Stromerzeugung.

Im Bereich der Energiespeicherung präsentiert die Roadshow Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche:

JAPlanet Fusion, ein integriertes Solar-plus-Speichersystem für C&I-Anwendungen, das eine intelligente Koordination von Solarstromerzeugung, Speicherung und Standortlasten ermöglicht. JAPlanet 2.0, ein All-in-One-Energiespeichersystem für den C&I-Bereich, das ein integriertes Energiemanagement für Unternehmen und Industrieparks bietet. JAGalaxy, eine Energiespeicherlösung im Großmaßstab für die Integration erneuerbarer Energien, netzseitige Anwendungen und große Rechenzentren. Für Anwendungen mit strengen Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz und regulatorische Vorgaben unterstützt die Nebula Digital Energy Solution von JA flexible lokale, europäische oder hybride Einsatzmöglichkeiten, je nach regulatorischen und projektbezogenen Anforderungen.



Der Start der Roadshow in Polen markiert den Beginn einer zweimonatigen Tour durch Europa, in deren Rahmen JA ausführliche technische Gespräche und Produktvorführungen mit lokalen Kunden durchführen wird. Im Verlauf der Tour werden weitere Stationen, Aktivitäten und aktuelle Informationen auf der eigens dafür eingerichteten Roadshow-Microsite unter journeyahead.eu veröffentlicht.

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