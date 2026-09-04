JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der jüngst angehobenen Jahresprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell in einem am Freitag vorliegenden Dokument entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes./rob/la/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 36,54EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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