JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der jüngst angehobenen Jahresprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell in einem am Freitag vorliegenden Dokument entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 36,54EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
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