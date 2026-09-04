Hi-View Resources stockt seine nicht über Broker vermittelte Flow-Through-Platzierung auf

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 4. September 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. August 2026 seine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung von Premium-Flow-Through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“) auf mindestens 5.757.231 Charity-FT-Einheiten zum Preis von 0,40 $ pro Charity-FT-Einheit aufstockt, um einen Bruttoerlös in Höhe von 2.302.892 $ zu generieren (die „aufgestockte Charity-FT-Platzierung“).

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens, die keine Flow-Through-Aktie ist (jeweils eine „Warrant-Aktie“ und zusammen mit den Stammaktien und Warrants die „Wertpapiere“), zu einem Preis von 0,42 $ je Warrant-Aktie zu erwerben. Jede Stammaktie und jeder halbe Warrant qualifizieren sich als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Income Tax Act.

Die Erlöse aus dem Charity-FT-Angebot werden zur Finanzierung förderfähiger „kanadischer Explorationsausgaben“ verwendet, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Minerale“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sowie als „BC Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Income Tax Act (British Columbia) eingestuft werden (zusammen die „qualifizierenden Ausgaben“) und im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia anfallen. Das Unternehmen wird mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2026 auf qualifizierende Ausgaben in einer Höhe von mindestens dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe der Charity-FT-Einheiten erzielten Bruttoerlöse verzichten und diese Ausgaben bis zum 31. Dezember 2027 tätigen. Die Flow-Through-Aufwendungen für den Abbau kritischer Mineralien sind für berechtigte Einzelanleger mit einer bundesstaatlichen Investitionssteuergutschrift in Höhe von 30 % abzugsfähig. Einzelanlegern mit Wohnsitz oder Steuerpflicht in der Provinz British Columbia gebührt für die qualifizierenden Aufwendungen zusätzlich eine Steuergutschrift in Höhe von 20 % gemäß dem Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) der Provinz British Columbia.