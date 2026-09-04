DÜSSELDORF, Deutschland, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, ein weltweit führender Anbieter von steckfertigen Energieverwaltungssystemen für Privathaushalte (HEMS), und Joybuy, die neue E-Commerce-Plattform von JD.com, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, um deutschen Haushalten den Zugang zu sauberen, KI-gestützten Energiespeichersystemen für Privathaushalte zu erleichtern. Im Rahmen der Partnerschaft wird Joybuy den Verbrauchern auf seiner deutschen Plattform ein ausgewähltes SolarFlow 2400 AC-Speicherpaket mit Lieferung am selben oder am nächsten Tag anbieten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Partnerschaft vereint zwei sich ergänzende Stärken. Zendure steuert die Plug-in-Technologie für nachrüstbare Heimakkus bei, während Joybuy eine Einzelhandelsplattform und ein selbst betriebenes, auf Schnelligkeit ausgelegtes Logistiknetzwerk beisteuert. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit einem umfassenden Sortiment, die Produkte führender internationaler, europäischer und lokaler Marken anbietet und in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg verfügbar ist. Gemeinsam wollen die Unternehmen zwei große Hindernisse bei der Nachrüstung bestehender Solaranlagen mit Batteriespeichern angehen: die Komplexität der Installation und lange Lieferzeiten.

Ein Nachrüst-Speicherpaket, jetzt bei Joybuy erhältlich

Im Mittelpunkt der Markteinführung steht der SolarFlow 2400 AC, das wechselstromgekoppelte Nachrüstsystem von Zendure für Haushalte mit bestehender Dach-PV-Anlage. Es ermöglicht die Erweiterung um einen Batteriespeicher ohne DC-Umverdrahtung, zeichnet sich durch eine einfache Installation aus und ist mit den wichtigsten Wechselrichtermarken kompatibel, die auf europäischen Dächern installiert sind, darunter SMA, Huawei, Fronius, Enphase, SolarEdge und Sungrow. Mit einer Wechselstrom-Ein- und Ausgangsleistung von 2.400 W und einem Round-Trip-Wirkungsgrad von bis zu 90 % speichert es den mittäglichen Solarstromüberschuss und gibt ihn am Abend wieder ab, wenn Netzstrom am teuersten ist.