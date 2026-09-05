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    wO Heimspiel

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    1 Million Gebrauchtwagen: Diese Auto-Aktie kämpft sich mit starken Zahlen zurück

    Der Handel mit Gebrauchtwagen floriert wieder. Branchenprimus Auto1 wächst im ersten Halbjahr zweistellig und verbessert die Profitabilität spürbar. mwb research sieht die Gebrauchtwagenplattform weiter unterbewertet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1 steigert Umsatz und Gewinn im Halbjahr deutlich
    • Finanzierung und Liquidität wachsen weiter
    • Analysten sehen 59 Prozent Aufwärtspotenzial
    • Report: KI braucht Strom
    wO Heimspiel - 1 Million Gebrauchtwagen: Diese Auto-Aktie kämpft sich mit starken Zahlen zurück
    Foto: Auto1 Group

    Die Berliner Gebrauchtwagen-Plattform Auto1 hat ihren Halbjahresbericht vorgelegt und die im Juli veröffentlichten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigt.

    Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr um 24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro, der Bruttogewinn stieg um 22 Prozent auf 570 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 18 Prozent auf 118,5 Millionen Euro zu, der Nettogewinn verbesserte sich auf 49,3 Millionen Euro. Merchant und Retail wuchsen beim Volumen kräftig, wenngleich der Gewinn pro Fahrzeug in beiden Bereichen leicht unter Vorjahresniveau blieb.

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    Auch bei Kapitaleffizienz und Liquidität zeigt sich das Unternehmen robust. Die liquiden Mittel wuchsen seit Jahresbeginn um 72 Millionen Euro auf 676 Millionen Euro, während der Lagerbestand um 24 Prozent auf 803 Millionen Euro sank, weil Fahrzeuge schneller umgeschlagen wurden.

    Gleichzeitig baut Auto1 sein Finanzierungsgeschäft aus: Die Forderungen aus der Kundenfinanzierung stiegen von 549 auf 700 Millionen Euro, jene aus der Händlerfinanzierung von 303 auf 317 Millionen Euro. Da diese Kreditbücher größtenteils extern refinanziert werden, könnte das Finanzierungsgeschäft künftig zu einer wichtigen Ertragsquelle werden, ohne viel zusätzliches Kapital zu binden.

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    Das Management bekräftigte seine Jahresprognose von 940.000 bis einer Million verkauften Fahrzeugen, einem Bruttogewinn zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro.

    Für die zweite Jahreshälfte kündigte das Unternehmen an, Wachstum und Profitabilität stärker in Balance zu bringen. Ein neues Handels- und Lagerverwaltungssystem soll für schnellere Warenumschläge sorgen, sodass ab dem dritten Quartal steigende Margen pro Fahrzeug erwartet werden.

    An der Börse hatte die Aktie Ende Februar einen herben Rücksetzer erlebt und an einem Handelstag rund 18 Prozent eingebüßt, bewegt sich inzwischen aber wieder deutlich über ihrem Jahrestief von 14,46 Euro, ohne bislang wieder an das Zwischenhoch von 31,50 Euro heranzureichen.

    Mit einem für 2026 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 34 ist Auto1 im Vergleich etwa zum finnischen Gebrauchtwagenhändler Kamux nicht günstig bewertet, was laut mwb research angesichts der erwarteten Gewinnsprünge gerechtfertigt sei, zumal das KGV bis 2028 auf unter 18 sinken soll.

    Die Analysten werten den Bericht als Bestätigung der bereits im zweiten Quartal sichtbaren operativen Trends und beließen Kursziel von 35 Euro sowie Kaufempfehlung unverändert. Bei einem aktuellen Kurs von 22 Euro ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 59 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 22,02EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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