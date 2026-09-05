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    Das weltweit größte, aufeinander abgestimmte Paar makelloser, unbehandelter Paraíba-Turmaline wird bei Sotheby's versteigert

    TORONTO, 5. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 17. September 2026 um 02:00 Uhr EDT wird das neue, weltrekordbrechende Schmuckstück „Kat Florence Luminas" im Rahmen der „High Jewelry"-Veranstaltung von Sotheby's Hongkong in einer Live-Auktion versteigert. Die außergewöhnlichen Paraíba-Turmaline wurden von der renommierten Künstlerin Kat Florence meisterhaft in ihrer ursprünglichen ovalen Form geschliffen und erreichen mit einem Gewicht von 71,239 bzw. 72,844 Karat einen neuen Weltrekord (die größten makellosen Exemplare ihrer Art, die jemals auf einer Auktion angeboten wurden). Der Stein, aus dem diese unschätzbaren Sammlerstücke stammen, wurde bereits im Jahr 2003 vom weltberühmten Edelsteinsucher Don Kogen (dem hauseigenen Edelsteinsucher von Kat Florence Atelier) während einer Routineeekspedition im Bezirk Mavuco in der Provinz Nampula in Mosambik entdeckt. Dieser Mutterkristall wog unglaubliche 830 Karat.

    The Kat Florence Lumina Matched Pair

    Am 21. Juli 2026 verlieh die Schweizer Edelsteinlaborgruppe Gübelin dem passenden Paar Paraíba-Edelsteine von Kat Florence die Bewertung „Outstanding" (hervorragend) sowie eine höchst einzigartige Bewertung von 92,1 Punkten.

    Zuvor, am 19. Juni 2026, hatte auch das französische Edelsteinlabor Bellerophon das Set sorgfältig geprüft und dem passenden Paar Kat Florence Lumina den Bellerophon Privilege Award verliehen, eine Auszeichnung, die das Labor als „äußerst selten" bezeichnet.

    „Der Besitz eines solchen Paares natürlicher Paraíba-Turmaline ist ein wahrhaft bedeutendes Privileg." So erklärt der Experte Martial Curti, Geschäftsführer und Gründer von Bellerophon Gemlab. „Diese prächtigen Paraíba-Turmaline sind sowohl hinsichtlich ihrer Größe als auch ihrer Qualität außergewöhnlich und von seltener Einzigartigkeit."

    Dieses makellose Set ist bei weitem nicht Kat Florences erstes Meisterwerk, das einen Weltrekord gebrochen hat. Das „Kat Florence Lumina"-Paar ist das neunte Werk dieser äußerst seltenen Schmuckkünstlerin, das jemals versteigert wurde. Auch ihr achtes Rekordstück wird am 17. September 2026 bei der „High Jewelry"-Auktion von Sotheby's versteigert: die größte, makellose Tansanit-Halskette, die jemals versteigert wurde, mit einem Gewicht von 424,80 Karat, gefasst als königlicher Anhänger, umgeben von D-Flawless-Diamanten im Prinzess- und Brillantschliff.

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