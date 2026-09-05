Aktie kaufen oder verkaufen
SAF-HOLLAND Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: SAF Holland
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAF-HOLLAND Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SAF-HOLLAND Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAF-HOLLAND Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAF-HOLLAND Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAF-HOLLAND Aktie beträgt 23,50€. Die SAF-HOLLAND Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,21 %.
Analysten und Kursziele für die SAF-HOLLAND Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00EUR
|-15,74 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|BERENBERG
|23,00EUR
|+2,00 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|26,00EUR
|+15,30 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|26,00EUR
|+15,30 %
|10.08.2026
+1,12 %
+1,12 %
+3,50 %
+9,63 %
+42,49 %
+95,08 %
+86,40 %
+109,43 %
-19,46 %
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