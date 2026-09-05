Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: HJCB - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 313,00€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|270,00Euro
|-0,74 %
|-
|Berenberg Bank
|330,00Euro
|+21,32 %
|-
|Goldman Sachs
|319,00Euro
|+17,28 %
|-
|JPMorgan
|345,00Euro
|+26,84 %
|-
|UBS
|330,00Euro
|+21,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|270,00EUR
|-0,74 %
|-
|UBS
|310,00EUR
|+13,97 %
|04.08.2026
|RBC
|280,00EUR
|+2,94 %
|06.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|270,00EUR
|-0,74 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+10,29 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+26,84 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+26,84 %
|06.08.2026
|UBS
|310,00EUR
|+13,97 %
|06.08.2026
|UBS
|330,00EUR
|+21,32 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+10,29 %
|11.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+21,32 %
|12.08.2026
|BERENBERG
|330,00EUR
|+21,32 %
|17.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|319,00EUR
|+17,28 %
|19.08.2026
|RBC
|280,00EUR
|+2,94 %
|20.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+21,32 %
|20.08.2026
|UBS
|330,00EUR
|+21,32 %
|24.08.2026
+0,55 %
-6,83 %
-5,21 %
-0,71 %
+18,21 %
+96,16 %
+90,00 %
+176,59 %
+243,91 %
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