Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 4,80€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,27 %.
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Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|5,00Euro
|+4,45 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00EUR
|-16,44 %
|07.08.2026
|RBC
|5,00EUR
|+4,45 %
|12.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|5,00EUR
|+4,45 %
|14.08.2026
|UBS
|5,00EUR
|+4,45 %
|31.07.2026
+1,48 %
+3,03 %
-5,14 %
-25,82 %
-39,85 %
-72,00 %
-72,76 %
-15,88 %
-6,08 %
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