Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 48,18€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,46 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|215,00Euro
|+656,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|215,00DKK
|+1,17 %
|-
|JPMORGAN
|251,00DKK
|+18,11 %
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|BARCLAYS
|110,00DKK
|-48,24 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|215,00DKK
|+1,17 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|251,00DKK
|+18,11 %
|12.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00DKK
|-5,89 %
|13.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|262,00DKK
|+23,29 %
|13.08.2026
|RBC
|250,00DKK
|+17,64 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|240,00DKK
|+12,94 %
|26.08.2026
-0,80 %
-1,11 %
+22,05 %
+21,48 %
+72,83 %
+30,41 %
-19,57 %
+89,07 %
+3.517,05 %
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