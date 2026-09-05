Aktie kaufen oder verkaufen
Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Daimler Truck Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 46,67€. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,61 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Daimler Truck Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|37,00Euro
|-18,65 %
|-
|Bernstein
|39,00Euro
|-14,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00EUR
|+18,73 %
|-
|JEFFERIES
|54,00EUR
|+18,73 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+9,94 %
|07.08.2026
|RBC
|52,00EUR
|+14,34 %
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00EUR
|-18,65 %
|10.08.2026
|RBC
|58,00EUR
|+27,53 %
|12.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00EUR
|-14,25 %
|19.08.2026
-0,15 %
-4,47 %
-8,18 %
+7,82 %
+20,32 %
+41,68 %
+48,63 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte