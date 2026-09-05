Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 25,58€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,98 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+8,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+8,16 %
|-
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-8,06 %
|03.08.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+35,20 %
|10.08.2026
|BERENBERG
|20,00GBP
|+8,16 %
|14.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00GBP
|+62,24 %
|31.07.2026
-2,01 %
-1,25 %
-2,26 %
+3,19 %
+29,64 %
+35,04 %
+1,71 %
-10,47 %
+426,19 %
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