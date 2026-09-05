Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 47,50€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|47,00Euro
|+6,12 %
|-
|BERENBERG
|43,00EUR
|-2,91 %
|05.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|53,00EUR
|+19,67 %
|11.08.2026
|RBC
|45,00EUR
|+1,60 %
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.08.2026
|BARCLAYS
|47,00EUR
|+6,12 %
|20.08.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+12,89 %
|26.08.2026
-1,53 %
+0,35 %
+3,69 %
-4,17 %
+2,03 %
-54,24 %
-53,86 %
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