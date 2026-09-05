Aktie kaufen oder verkaufen
Cantourage Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Richard T. - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cantourage Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Cantourage Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cantourage Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cantourage Group Aktie beträgt 10,00€. Die Cantourage Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,49 %.
Analysten und Kursziele für die Cantourage Group Aktie
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|Kursziel
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|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
|10,00Euro
|+69,49 %
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|Analyst
|10,00Euro
|+69,49 %
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0,00 %
+0,34 %
+1,39 %
-8,49 %
+49,23 %
-43,39 %
-61,44 %
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