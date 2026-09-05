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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Cantourage Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Cantourage Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
    Foto: Richard T. - unsplash

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Cantourage Group Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Cantourage Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cantourage Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Cantourage Group Aktie beträgt 10,00. Die Cantourage Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Cantourage Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst 10,00Euro +69,49 % -
    Analyst 10,00Euro +69,49 % -

    Cantourage Group

    0,00 %
    +0,34 %
    +1,39 %
    -8,49 %
    +49,23 %
    -43,39 %
    -61,44 %
    ISIN:DE000A3DSV01WKN:A3DSV0
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    Aktie kaufen oder verkaufen Cantourage Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26 Im August `26 haben 7 Analysten die Cantourage Group Aktie eingestuft.
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