Aktie kaufen oder verkaufen
IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: 996360666
Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 37,50€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,94 %.
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Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|42,00Euro
|+20,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+15,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+15,14 %
|-
|UBS
|30,00EUR
|-13,64 %
|06.08.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+3,63 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+6,51 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
+1,34 %
-2,73 %
+8,72 %
+16,99 %
-6,54 %
+121,82 %
+65,82 %
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